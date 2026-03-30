“7일간 저렴하게 구매”…티젠, 7억 스틱 판매 기념 특가 행사

[리얼푸드=육성연 기자] 음료 기업 티젠(TEAZEN)이 콤부차 전체 누적 판매량 7억 스틱 돌파 기념으로 특가 행사를 진행한다고 30일 전했다. 30일부터 내달 5일까지 7일간이다.

프로모션에는 티젠 콤부차와 애사비를 포함한다. 먼저 티젠의 콤부차 맛을 혼합 구성한 패키지를 최대 절반가에 판매한다. 3월 출시한 최신상 티젠 콤부차 자두와 멜론도 60% 할인한다. 식초 특유의 쿰쿰한 맛을 없앤 애사비 분말 제품도 있다.

이와 함께 30일 오전 11시부터 1시간 동안 네이버 라이브 방송을 통해 다양한 추가 혜택도 제공한다. 콤부차 스타터팩(20스틱)을 54% 할인 판매한다. 방송 중 구매 고객 전원에게 콤부차 요구르트 체험팩을 선물로 제공한다. 콤부차 증정 퀴즈 이벤트도 마련했다. 구매 금액에 따라 에코보틀, 콤부차, 단백질 쉐이크 요밀, 변색컵 등을 사은품으로 증정한다.

티젠 관계자는 “봄을 맞아 본격적인 자기 관리를 시작하려는 소비자에게 상큼한 콤부차를 알뜰하게 살 수 있는 좋은 기회”라고 말했다.

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