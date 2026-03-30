“7일간 저렴하게 구매”…티젠, 7억 스틱 판매 기념 특가 행사

[리얼푸드=육성연 기자] 음료 기업 티젠(TEAZEN)이 콤부차 전체 누적 판매량 7억 스틱 돌파 기념으로 특가 행사를 진행한다고 30일 전했다. 30일부터 내달 5일까지 7일간이다.
프로모션에는 티젠 콤부차와 애사비를 포함한다. 먼저 티젠의 콤부차 맛을 혼합 구성한 패키지를 최대 절반가에 판매한다. 3월 출시한 최신상 티젠 콤부차 자두와 멜론도 60% 할인한다. 식초 특유의 쿰쿰한 맛을 없앤 애사비 분말 제품도 있다.
이와 함께 30일 오전 11시부터 1시간 동안 네이버 라이브 방송을 통해 다양한 추가 혜택도 제공한다. 콤부차 스타터팩(20스틱)을 54% 할인 판매한다. 방송 중 구매 고객 전원에게 콤부차 요구르트 체험팩을 선물로 제공한다. 콤부차 증정 퀴즈 이벤트도 마련했다. 구매 금액에 따라 에코보틀, 콤부차, 단백질 쉐이크 요밀, 변색컵 등을 사은품으로 증정한다.
티젠 관계자는 “봄을 맞아 본격적인 자기 관리를 시작하려는 소비자에게 상큼한 콤부차를 알뜰하게 살 수 있는 좋은 기회”라고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
March 30. 2026
일본 내 K-푸드 소비층이 젊어지고 있다. 크로플, 두바이 쫀득 쿠키, 한국 카페 디저트 등 비주얼 중심 K-디저트가 젊은 소비층 사이에서 인기다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 2000년대 초 드라마 ‘겨울연가’를 계기로 시작된 1차 한류 시기 일본에서 K-푸드는 주로 40~60대 주부층을 중심으로 소비됐다. 당시 한국 음식은 드라마 속 식문화를 따라 하며 가정에서 직접 재현하는 ‘요리형 소비’ 형태가 중심이었다. 최근에는 사회관계망서비스(SNS) 기반의 체험형 콘텐츠로 빠르게 변화하고 있다. 주요 소비층 역시 Z세대를 중심으로 확대한다. 한국 디저트는 SNS에서 공유하기 좋은 ‘비주얼 중심 음식(사진이 잘 나오는 음식)’으로 인식되며 젊은 소비층에서 인기다. 실제로 요아정, 크로찌(크루아상 반죽과 떡을 결합한 디저트), 마카롱 시리얼 등은 일본 트렌드 분석에서 2026년 상반기 Z세대 트렌드 예상 음식으로 선정되기도 했다. 사진 촬영과 SNS 공