REAL FOODS PREMIUM
Eat Play Cook Read Pet Go Green
  • Read

  • “아침 사진 올리면 영양 코멘트”…켈로그 ‘전지적 아침 참견 시점’

  • 2026-03-30
켈로그의 전지적 아침 참견 시점‘ [켈로그 제공]
켈로그의 전지적 아침 참견 시점‘ [켈로그 제공]

[리얼푸드=육성연 기자] 켈로그가 소비자의 아침 식단 사진을 분석해 영양 코멘트를 제공하는 ‘켈로그의 전지적 아침 참견 시점’을 전개한다고 30일 전했다. 아침 식단 사진 한 장으로 전문가의 1대1 영양 맞춤 참견을 받을 수 있는 참여형 프로그램이다.

이번 프로그램은 켈로그의 ‘시리얼 리얼리(Cereal Really)’ 캠페인이다. 소비자가 실제로 먹는 ‘리얼 아침’을 기반으로 보다 영양 조언을 제공하는 데 초점을 맞췄다. 오는 4월 1일부터 28일까지 약 4주간 진행한다.

아침 식단을 촬영해 인스타그램 피드나 스토리에 게시한 뒤, 켈로그 공식 계정을 태그하면 된다. 별도의 기록이나 입력 과정이 필요 없고 기간 중 중복 참여도 할 수 있다. 다양한 아침 식단을 공유할 수록 여러 관점의 영양 참견 코멘트를 받아볼 수 있다.

‘영양 참견’은 단순한 평가가 아닌, 영양 전문가가 식단의 장점을 짚고 부족한 부분을 보완할 수 있는 방법까지 제안하는 방식으로 이루어진다. 탄수화물, 단백질, 채소, 과일, 유제품 등 섭취 식품군의 균형을 종합적으로 살펴보고 실질적인 개선 방향도 제시한다. 켈로그는 프로그램 기간 흥미로운 식단 사례를 선정해 ‘스페셜 참견’ 콘텐츠로 공개할 계획이다.

이벤트도 마련했다. 운영 기간 평일 기준 매일 선착순 참여자 10명씩, 총 200명에게 켈로그 신제품을 증정한다. 또한 매주 10명을 추첨해 무신사·올리브영·네이버페이 모바일 상품권을 제공한다. 프로그램 종료 후에는 우수 참여자 5명을 선정해 스마트워치와 헤드셋 등 추가 경품도 증정할 예정이다.

켈로그 R&D 뉴트리션팀 김용신 이사는 “이번 프로그램은 완벽하게 차린 식단보다는 일상적인 아침을 있는 그대로 들여다보는 데서 출발했다”라며 “자신의 아침 식습관을 돌아보는 계기로 이어지기를 기대한다”고 전했다.


gorgeous@heraldcorp.com

관련기사

Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
March 30. 2026
일본 K-푸드의 주인공, ‘아줌마’에서 Z세대로
일본 내 K-푸드 소비층이 젊어지고 있다. 크로플, 두바이 쫀득 쿠키, 한국 카페 디저트 등 비주얼 중심 K-디저트가 젊은 소비층 사이에서 인기다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 2000년대 초 드라마 ‘겨울연가’를 계기로 시작된 1차 한류 시기 일본에서 K-푸드는 주로 40~60대 주부층을 중심으로 소비됐다. 당시 한국 음식은 드라마 속 식문화를 따라 하며 가정에서 직접 재현하는 ‘요리형 소비’ 형태가 중심이었다. 최근에는 사회관계망서비스(SNS) 기반의 체험형 콘텐츠로 빠르게 변화하고 있다. 주요 소비층 역시 Z세대를 중심으로 확대한다. 한국 디저트는 SNS에서 공유하기 좋은 ‘비주얼 중심 음식(사진이 잘 나오는 음식)’으로 인식되며 젊은 소비층에서 인기다. 실제로 요아정, 크로찌(크루아상 반죽과 떡을 결합한 디저트), 마카롱 시리얼 등은 일본 트렌드 분석에서 2026년 상반기 Z세대 트렌드 예상 음식으로 선정되기도 했다. 사진 촬영과 SNS 공
(주)헤럴드|주소 : 서울시 용산구 후암로4길 10 헤럴드 스퀘어|제호 : REAL FOODS|인터넷신문등록번호 : 서울 아03324
등록(발행)일자 : 2014. 09. 12|발행인ㆍ편집인 : 최진영|청소년보호책임자 : 홍승완|대표번호 : 02-727-0114