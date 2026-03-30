“아침 사진 올리면 영양 코멘트”…켈로그 ‘전지적 아침 참견 시점’

[리얼푸드=육성연 기자] 켈로그가 소비자의 아침 식단 사진을 분석해 영양 코멘트를 제공하는 ‘켈로그의 전지적 아침 참견 시점’을 전개한다고 30일 전했다. 아침 식단 사진 한 장으로 전문가의 1대1 영양 맞춤 참견을 받을 수 있는 참여형 프로그램이다.

이번 프로그램은 켈로그의 ‘시리얼 리얼리(Cereal Really)’ 캠페인이다. 소비자가 실제로 먹는 ‘리얼 아침’을 기반으로 보다 영양 조언을 제공하는 데 초점을 맞췄다. 오는 4월 1일부터 28일까지 약 4주간 진행한다.

아침 식단을 촬영해 인스타그램 피드나 스토리에 게시한 뒤, 켈로그 공식 계정을 태그하면 된다. 별도의 기록이나 입력 과정이 필요 없고 기간 중 중복 참여도 할 수 있다. 다양한 아침 식단을 공유할 수록 여러 관점의 영양 참견 코멘트를 받아볼 수 있다.

‘영양 참견’은 단순한 평가가 아닌, 영양 전문가가 식단의 장점을 짚고 부족한 부분을 보완할 수 있는 방법까지 제안하는 방식으로 이루어진다. 탄수화물, 단백질, 채소, 과일, 유제품 등 섭취 식품군의 균형을 종합적으로 살펴보고 실질적인 개선 방향도 제시한다. 켈로그는 프로그램 기간 흥미로운 식단 사례를 선정해 ‘스페셜 참견’ 콘텐츠로 공개할 계획이다.

이벤트도 마련했다. 운영 기간 평일 기준 매일 선착순 참여자 10명씩, 총 200명에게 켈로그 신제품을 증정한다. 또한 매주 10명을 추첨해 무신사·올리브영·네이버페이 모바일 상품권을 제공한다. 프로그램 종료 후에는 우수 참여자 5명을 선정해 스마트워치와 헤드셋 등 추가 경품도 증정할 예정이다.

켈로그 R&D 뉴트리션팀 김용신 이사는 “이번 프로그램은 완벽하게 차린 식단보다는 일상적인 아침을 있는 그대로 들여다보는 데서 출발했다”라며 “자신의 아침 식습관을 돌아보는 계기로 이어지기를 기대한다”고 전했다.

gorgeous@heraldcorp.com