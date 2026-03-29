현대그린푸드 에이치키친 신규 코너…“자연닮은소반’ 만나세요”

[리얼푸드=육성연 기자] 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 현대백화점 무역센터점 지하1층 프리미엄 푸드코트 ‘에이치키친(h’_Kitchen)’에서 신규 코너 ‘자연닮은소반’을 선보인다고 29일 밝혔다.
자연닮은소반은 식재료 본연의 맛을 최대한 살려 조리하는 것이 특징인 퓨전 한식 브랜드다. 대표 메뉴는 노릇하게 구운 통두부구이를 간장소스로 졸인 후 명란과 채소구이를 곁들인 ‘명란 두부구이 덮밥(1만2500원)’을 비롯해, 촉촉한 닭다리살구이에 달큰한 마늘대추소스를 가미한 ‘마늘대추 닭다리살 덮밥(1만4000원)’, 바삭한 식감의 두부와 채소구이, 메밀면을 간장소스에 비벼 먹는 비건 요리 ‘두부소보로 메밀 자작면(1만2500원)’ 등이다.
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March 25. 2026
비만치료제가 미국 식품 소비 지도를 바꾸고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 우선 감량에 성공한 핵심 소비층을 중심으로 식품 소비의 ‘절대량’이 줄어드는 추세다. 특히 액상과당이나 초가공식품 대신 소량의 건강식 위주로 식단이 재편되고 있다. 미국 코넬대학교 조사에 따르면, 비만치료제 사용자가 있는 가구의 식품 지출은 이전 대비 5.3% 감소했다. 고소득층은 그 폭이 8.2%에 달했다. 투약 기간이 길어질수록 지출 감소세는 뚜렷해졌다. 특히 과자·베이커리 등 가공식품과 간식류 소비가 유의미하게 급감했다. 기업들은 브랜드 분사와 ‘소량·고단백’ 중심의 체질 개선을 단행하는 모양새다. 유니레버(Unilever)는 최근 아이스크림 사업부를 ‘더 매그넘 아이스크림 컴퍼니(The Magnum Ice Cream Company)’로 독립 분사하며 선제 대응에 나섰다. 분사 후 첫 실적 발표에서 북미와 유럽 시장 판매량이 3.1% 감소하자, 한입 크기의 소형 제품과 저당·고단백 라인업 확대를 해