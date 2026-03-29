현대그린푸드 에이치키친 신규 코너…“자연닮은소반’ 만나세요”

[리얼푸드=육성연 기자] 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 현대백화점 무역센터점 지하1층 프리미엄 푸드코트 ‘에이치키친(h’_Kitchen)’에서 신규 코너 ‘자연닮은소반’을 선보인다고 29일 밝혔다.

자연닮은소반은 식재료 본연의 맛을 최대한 살려 조리하는 것이 특징인 퓨전 한식 브랜드다. 대표 메뉴는 노릇하게 구운 통두부구이를 간장소스로 졸인 후 명란과 채소구이를 곁들인 ‘명란 두부구이 덮밥(1만2500원)’을 비롯해, 촉촉한 닭다리살구이에 달큰한 마늘대추소스를 가미한 ‘마늘대추 닭다리살 덮밥(1만4000원)’, 바삭한 식감의 두부와 채소구이, 메밀면을 간장소스에 비벼 먹는 비건 요리 ‘두부소보로 메밀 자작면(1만2500원)’ 등이다.

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