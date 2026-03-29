일본, 브로콜리 52년 만에 일본 지정 채소로

[리얼푸드=육성연 기자] 최근 일본 농산물 시장에서 브로콜리가 새로운 전략 채소로 주목받고 있다.
한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 일본 정부는 오는 4월부터 브로콜리를 지정 채소에 포함하기로 했다. 이는 1974년에 마지막으로 등록한 감자 이후 약 52년 만에 이루어지는 신규 지정이다.
지정 채소란 소비량이 많아 일본 국민 생활에 빠질 수 없는 채소로 농림수산성이 지정한 별도 채소를 의미한다. 지정 채소로 지정 시 일본 정부에서는 해당 채소에 가격 안정과 생산을 지원한다.
브로콜리는 최근 가정뿐 아니라 외식 산업과 가공식품 시장에서도 활용이 확대되고 있다. 특히 건강과 체중 관리에 관심이 높은 소비자 사이에서 수요가 많아졌다.
일본 내 브로콜리 생산 역시 꾸준히 증가하고 있다. 최근 10년 동안 브로콜리 재배 면적은 약 20% 이상 증가했다.
브로콜리는 비타민 C와 식이섬유 등이 풍부한 채소다. 특히 도시락이나 간편식 메뉴에서 색감과 영양을 동시에 잡을 수 있는 식재료로 활용되고 있다.
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March 25. 2026
비만치료제가 미국 식품 소비 지도를 바꾸고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 우선 감량에 성공한 핵심 소비층을 중심으로 식품 소비의 ‘절대량’이 줄어드는 추세다. 특히 액상과당이나 초가공식품 대신 소량의 건강식 위주로 식단이 재편되고 있다. 미국 코넬대학교 조사에 따르면, 비만치료제 사용자가 있는 가구의 식품 지출은 이전 대비 5.3% 감소했다. 고소득층은 그 폭이 8.2%에 달했다. 투약 기간이 길어질수록 지출 감소세는 뚜렷해졌다. 특히 과자·베이커리 등 가공식품과 간식류 소비가 유의미하게 급감했다. 기업들은 브랜드 분사와 ‘소량·고단백’ 중심의 체질 개선을 단행하는 모양새다. 유니레버(Unilever)는 최근 아이스크림 사업부를 ‘더 매그넘 아이스크림 컴퍼니(The Magnum Ice Cream Company)’로 독립 분사하며 선제 대응에 나섰다. 분사 후 첫 실적 발표에서 북미와 유럽 시장 판매량이 3.1% 감소하자, 한입 크기의 소형 제품과 저당·고단백 라인업 확대를 해