인도네시아, 전통 음료 ‘자무’의 재해석 확산

[리얼푸드=육성연 기자] 최근 인도네시아에서 전통 허브 음료를 현대적으로 재해석한 카페 콘셉트가 새로운 소비 흐름으로 부상하고 있다.
한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 인도네시아 식약청은 ‘자무’를 유네스코가 인정한 무형문화 유산임을 강조하며, 젊은 세대와의 접점을 확대할 필요성을 제기했다.
자무(Jamu)는 인도네시아의 전통 허브 건강 음료다. 생강, 강황, 타마린드, 갈랑갈, 계피 등 천연 약초와 향신료를 혼합해 만든다.
우선 단순 음료 판매를 넘어 자무의 문화 경험형 소비를 유도한다. 자무를 현대적 공간인 카페에서 제공하면서 자무의 철학과 역사, 세대 간 전승된 지식 등을 체험 요소로 결합하는 방식이다. 기존의 ‘전통적이고 오래된 이미지’에서 벗어나 보다 세련되고 접근성 높은 음료로 인식 전환이다.
동시에 이동성과 편의성을 고려한 새로운 섭취 방식도 함께 소개한다.
aT 관계자는 “인도네시아에서 전통 음료 ‘자무’의 현대화는 단순한 제품 혁신을 넘어 문화 자산을 활용한 새로운 소비 산업 모델로 확장되고 있다”라며 “젊은 세대로 수요 기반이 확대되고 있다”고 말했다.
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March 25. 2026
비만치료제가 미국 식품 소비 지도를 바꾸고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 우선 감량에 성공한 핵심 소비층을 중심으로 식품 소비의 ‘절대량’이 줄어드는 추세다. 특히 액상과당이나 초가공식품 대신 소량의 건강식 위주로 식단이 재편되고 있다. 미국 코넬대학교 조사에 따르면, 비만치료제 사용자가 있는 가구의 식품 지출은 이전 대비 5.3% 감소했다. 고소득층은 그 폭이 8.2%에 달했다. 투약 기간이 길어질수록 지출 감소세는 뚜렷해졌다. 특히 과자·베이커리 등 가공식품과 간식류 소비가 유의미하게 급감했다. 기업들은 브랜드 분사와 ‘소량·고단백’ 중심의 체질 개선을 단행하는 모양새다. 유니레버(Unilever)는 최근 아이스크림 사업부를 ‘더 매그넘 아이스크림 컴퍼니(The Magnum Ice Cream Company)’로 독립 분사하며 선제 대응에 나섰다. 분사 후 첫 실적 발표에서 북미와 유럽 시장 판매량이 3.1% 감소하자, 한입 크기의 소형 제품과 저당·고단백 라인업 확대를 해