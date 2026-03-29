2026년 캐나다의 식품 트렌드는 ‘진정성’

캐니다 식품 트렌드에서 핵심 키워드로 ‘진정성(Authenticity)’이 떠올랐다.

한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 캐나다 식품 전문 마케팅 기관 Nourish Food Marketing은 최근 보고서를 통해 이러한 흐름을 ‘The Return to Real(진짜로의 회귀)’로 정의했다. 과도한 디지털화와 알고리즘 중심의 획일성, 초가공식품 소비에서 벗어나 보다 자연스럽고 인간적인 ‘진짜 경험’을 추구한다는 분석이다.

소비자들은 인위적 완벽함보다 자연스러운 불완전성과 전통 제조 방식에 기반한 식품을 선호하는 경향을 보인다. 보고서는 원재료의 투명성과 전통성, 최소 가공 콘셉트를 강조하는 접근이 중요해지고 있다고 강조했다. 원재료의 투명성과 전통성, 최소 가공 콘셉트를 강조하는 접근이 중요해졌다는 설명이다.

사회적 고립감 해소 역시 중요한 화두로 떠오르고 있다. 보고서는 식품을 사람과 연결하는 가장 기본적인 매개로 재조명했다. 슈퍼마켓 체인 Jumbo의 ‘느린 계산대(slow checkout lane)’는 고객과 직원 간 대화를 장려하는 방식으로 긍정적인 반응을 얻었다.

또 매장 내 카페, 휴식 공간, 시식 스테이션 등 소비자가 자연스럽게 머물고 교류할 수 있는 공간 구성은 브랜드 충성도 제고에 이바지할 것으로 전망된다.

aT 관계자는 “2026년 식품 시장은 ‘더 많이’가 아닌 ‘더 진짜답게’에 초점이 맞춰질 전망”이라며 “‘진짜로의 회귀’는 일시적 유행이 아닌 소비자 가치관 변화에 기반한 구조적 전환”이라고 평가했다.

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