현대그린푸드, 그리팅몰서 ‘가정간편식’ 기획전

[리얼푸드=육성연 기자] 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 공식 온라인몰인 그리팅몰에서 ‘요리는 짧게 응원은 길게 기획전’을 진행한다고 29일 밝혔다. 오는 30일부터 내달 5일까지다.
이번 기획전은 가정간편식(HMR) 제품 40종을 정상가 대비 최대 10% 할인한다.
대표 제품으로는 순살 닭다리살을 3가지 맛 소스로 조리한 닭강정 제품 3종 ‘흑초블랙 닭강정’, ‘허니옐로 닭강정’, ‘땅콩레드 닭강정’, ‘원테이블 페퍼로니 피자’ 등이다.
특히, 집관하 간단한 주류를 곁들이기 좋은 ‘감바스 알아히요’, ‘마라샹궈’, ‘햄폭탄 송탄식부대찌개’도 할인 판매한다.
100g 당 당류가 2g 미만으로 만든 ‘저당 로제 떡볶이’, 부추·표고버섯 등 8가지 채소로 만든 식물성 만두소 ‘그리팅 채식교자’ 도 함께 마련했다.
현대그린푸드 관계자는 “간편하면서도 고품질 요리를 합리적 가격으로 선보이는 기획전을 마련했다”라고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
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March 25. 2026
비만치료제가 미국 식품 소비 지도를 바꾸고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 우선 감량에 성공한 핵심 소비층을 중심으로 식품 소비의 ‘절대량’이 줄어드는 추세다. 특히 액상과당이나 초가공식품 대신 소량의 건강식 위주로 식단이 재편되고 있다. 미국 코넬대학교 조사에 따르면, 비만치료제 사용자가 있는 가구의 식품 지출은 이전 대비 5.3% 감소했다. 고소득층은 그 폭이 8.2%에 달했다. 투약 기간이 길어질수록 지출 감소세는 뚜렷해졌다. 특히 과자·베이커리 등 가공식품과 간식류 소비가 유의미하게 급감했다. 기업들은 브랜드 분사와 ‘소량·고단백’ 중심의 체질 개선을 단행하는 모양새다. 유니레버(Unilever)는 최근 아이스크림 사업부를 ‘더 매그넘 아이스크림 컴퍼니(The Magnum Ice Cream Company)’로 독립 분사하며 선제 대응에 나섰다. 분사 후 첫 실적 발표에서 북미와 유럽 시장 판매량이 3.1% 감소하자, 한입 크기의 소형 제품과 저당·고단백 라인업 확대를 해