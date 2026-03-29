현대그린푸드, 그리팅몰서 ‘가정간편식’ 기획전

[리얼푸드=육성연 기자] 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 공식 온라인몰인 그리팅몰에서 ‘요리는 짧게 응원은 길게 기획전’을 진행한다고 29일 밝혔다. 오는 30일부터 내달 5일까지다.

이번 기획전은 가정간편식(HMR) 제품 40종을 정상가 대비 최대 10% 할인한다.

대표 제품으로는 순살 닭다리살을 3가지 맛 소스로 조리한 닭강정 제품 3종 ‘흑초블랙 닭강정’, ‘허니옐로 닭강정’, ‘땅콩레드 닭강정’, ‘원테이블 페퍼로니 피자’ 등이다.

특히, 집관하 간단한 주류를 곁들이기 좋은 ‘감바스 알아히요’, ‘마라샹궈’, ‘햄폭탄 송탄식부대찌개’도 할인 판매한다.

100g 당 당류가 2g 미만으로 만든 ‘저당 로제 떡볶이’, 부추·표고버섯 등 8가지 채소로 만든 식물성 만두소 ‘그리팅 채식교자’ 도 함께 마련했다.

현대그린푸드 관계자는 “간편하면서도 고품질 요리를 합리적 가격으로 선보이는 기획전을 마련했다”라고 말했다.

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