이디야커피, 모찌 디저트 확장…과일 맛 2종 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 이디야커피가 모찌떡 신제품 2종을 출시한다고 25일 전했다.

신제품은 지난해 선보인 ‘딸기쏙쏙 모찌떡’에 이은 확장 라인이다. 레몬쏙쏙 모찌떡과 청포도쏙쏙 모찌떡 총 2종이다. ‘레몬쏙쏙 모찌떡’은 레몬의 산뜻함과 쫀득한 떡 식감이 어우러진 제품이다. 화이트 초콜릿 코팅을 더해 씹는 재미를 살렸다.

‘청포도쏙쏙 모찌떡’은 청포도의 상큼함과 쫀득한 식감에 화이트 초콜릿 코팅을 넣었다.

신제품 2종은 오는 26일부터 전국 가맹점에서 판매한다. 이디야멤버스 앱 ‘주문하기’ 서비스를 비롯해 배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요 등 주요 배달 플랫폼을 통해서도 살 수 있다.

이디야커피 관계자는 “쫀득한 식감에 대한 고객 관심이 이어지는 가운데, 기존 인기 제품의 강점을 바탕으로 새로운 맛을 선보이게 됐다”라고 소개했다.

gorgeous@heraldcorp.com