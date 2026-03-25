이디야커피, 모찌 디저트 확장…과일 맛 2종 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 이디야커피가 모찌떡 신제품 2종을 출시한다고 25일 전했다.
신제품은 지난해 선보인 ‘딸기쏙쏙 모찌떡’에 이은 확장 라인이다. 레몬쏙쏙 모찌떡과 청포도쏙쏙 모찌떡 총 2종이다. ‘레몬쏙쏙 모찌떡’은 레몬의 산뜻함과 쫀득한 떡 식감이 어우러진 제품이다. 화이트 초콜릿 코팅을 더해 씹는 재미를 살렸다.
‘청포도쏙쏙 모찌떡’은 청포도의 상큼함과 쫀득한 식감에 화이트 초콜릿 코팅을 넣었다.
신제품 2종은 오는 26일부터 전국 가맹점에서 판매한다. 이디야멤버스 앱 ‘주문하기’ 서비스를 비롯해 배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요 등 주요 배달 플랫폼을 통해서도 살 수 있다.
이디야커피 관계자는 “쫀득한 식감에 대한 고객 관심이 이어지는 가운데, 기존 인기 제품의 강점을 바탕으로 새로운 맛을 선보이게 됐다”라고 소개했다.
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March 25. 2026
비만치료제가 미국 식품 소비 지도를 바꾸고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 우선 감량에 성공한 핵심 소비층을 중심으로 식품 소비의 ‘절대량’이 줄어드는 추세다. 특히 액상과당이나 초가공식품 대신 소량의 건강식 위주로 식단이 재편되고 있다. 미국 코넬대학교 조사에 따르면, 비만치료제 사용자가 있는 가구의 식품 지출은 이전 대비 5.3% 감소했다. 고소득층은 그 폭이 8.2%에 달했다. 투약 기간이 길어질수록 지출 감소세는 뚜렷해졌다. 특히 과자·베이커리 등 가공식품과 간식류 소비가 유의미하게 급감했다. 기업들은 브랜드 분사와 ‘소량·고단백’ 중심의 체질 개선을 단행하는 모양새다. 유니레버(Unilever)는 최근 아이스크림 사업부를 ‘더 매그넘 아이스크림 컴퍼니(The Magnum Ice Cream Company)’로 독립 분사하며 선제 대응에 나섰다. 분사 후 첫 실적 발표에서 북미와 유럽 시장 판매량이 3.1% 감소하자, 한입 크기의 소형 제품과 저당·고단백 라인업 확대를 해