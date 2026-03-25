‘지드래곤 호두과자’ 나온다…부창제과, 수익금 일부 기부

[리얼푸드=육성연 기자] 지드래곤 팬 미팅에서 화제를 모았던 ‘데이지 호두과자’가 정식 출시를 앞두고 있다. 일부 팬들 사이에서는 대리구매 요청까지 등장했다.
25일 부창제과에 따르면 부창제과는 저스피스재단과 협업해 ‘LOVE & PEACE’ 프로젝트를 선보인다. 오는 26일부터 내달 5일까지 신세계백화점 강남점에서 단독 진행한다.
판매 수익 일부는 저스피스재단에 기부한다. ‘일상의 작은 선택이 변화를 만든다’라는 메시지를 통해 소비자가 자연스럽게 나눔에 참여할 수 있도록 했다.
대표 제품인 ‘데이지 밤 호두과자’는 보늬밤 앙금과 국내산 밤을 더했다. 여기에 데이지 초콜릿 장식을 더 했다. 지드래곤 팬 미팅에서 공개됐던 디자인이다.
더불어 ‘데이지 밤 호두과자 클릭커 키링’ 굿즈도 함께 선보인다. 제품 형태를 그대로 살린 키링이다.
부창제과 관계자는 “이번 프로젝트는 기부가 특별한 일이 아닌 일상의 경험으로 만들고자 제품을 기획했다”라고 소개했다.
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March 25. 2026
비만치료제가 미국 식품 소비 지도를 바꾸고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 우선 감량에 성공한 핵심 소비층을 중심으로 식품 소비의 ‘절대량’이 줄어드는 추세다. 특히 액상과당이나 초가공식품 대신 소량의 건강식 위주로 식단이 재편되고 있다. 미국 코넬대학교 조사에 따르면, 비만치료제 사용자가 있는 가구의 식품 지출은 이전 대비 5.3% 감소했다. 고소득층은 그 폭이 8.2%에 달했다. 투약 기간이 길어질수록 지출 감소세는 뚜렷해졌다. 특히 과자·베이커리 등 가공식품과 간식류 소비가 유의미하게 급감했다. 기업들은 브랜드 분사와 ‘소량·고단백’ 중심의 체질 개선을 단행하는 모양새다. 유니레버(Unilever)는 최근 아이스크림 사업부를 ‘더 매그넘 아이스크림 컴퍼니(The Magnum Ice Cream Company)’로 독립 분사하며 선제 대응에 나섰다. 분사 후 첫 실적 발표에서 북미와 유럽 시장 판매량이 3.1% 감소하자, 한입 크기의 소형 제품과 저당·고단백 라인업 확대를 해