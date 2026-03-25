‘지드래곤 호두과자’ 나온다…부창제과, 수익금 일부 기부

[리얼푸드=육성연 기자] 지드래곤 팬 미팅에서 화제를 모았던 ‘데이지 호두과자’가 정식 출시를 앞두고 있다. 일부 팬들 사이에서는 대리구매 요청까지 등장했다.

25일 부창제과에 따르면 부창제과는 저스피스재단과 협업해 ‘LOVE & PEACE’ 프로젝트를 선보인다. 오는 26일부터 내달 5일까지 신세계백화점 강남점에서 단독 진행한다.

판매 수익 일부는 저스피스재단에 기부한다. ‘일상의 작은 선택이 변화를 만든다’라는 메시지를 통해 소비자가 자연스럽게 나눔에 참여할 수 있도록 했다.

대표 제품인 ‘데이지 밤 호두과자’는 보늬밤 앙금과 국내산 밤을 더했다. 여기에 데이지 초콜릿 장식을 더 했다. 지드래곤 팬 미팅에서 공개됐던 디자인이다.

더불어 ‘데이지 밤 호두과자 클릭커 키링’ 굿즈도 함께 선보인다. 제품 형태를 그대로 살린 키링이다.

부창제과 관계자는 “이번 프로젝트는 기부가 특별한 일이 아닌 일상의 경험으로 만들고자 제품을 기획했다”라고 소개했다.

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