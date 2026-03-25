팀홀튼에서 만나는 빨강머리앤… ‘앤의 키친’ 캠페인 진행

[리얼푸드=육성연 기자] 캐나디안 커피 하우스 팀홀튼(Tim Hortons)이 애니메이션 ‘빨강머리 앤’의 스토리를 담아낸 ‘앤의 키친’ 캠페인을 전개한다.

‘앤의 키친’ 캠페인은 애니메이션 속 앤이 전하는 주요 에피소드를 메뉴와 공간에 설계했다. 팀홀튼은 작품 속 장면을 모티브로 한 도넛·베이커리 및 음료 신제품 9종을 선보인다.

‘플로럴 밀크티 케이크’는 이번 컬래버레이션을 대표하는 메인 디저트다. 다채로운 색감과 과일의 산뜻한 조합으로 앤 특유의 밝고 자유로운 에너지를 표현했다.

‘체리 초콜릿 가나슈 케이크’는 앤이 가족의 따뜻한 사랑을 처음 실감한 매슈 아저씨의 ‘갈색 볼록 소매 드레스’ 선물 장면에서 착안했다. 또 성장한 앤을 바라보는 마릴라의 복합적인 마음은 녹차와 카카오가 마블링 된 ‘그린티 초콜릿 파운드’로 풀어냈다.

다이애나와의 소소한 티타임에서 영감을 받은 ‘라즈베리 잼 스콘’과 길버트가 앤에게 건넨 사과의 의미를 하트 모양으로 형상화한 ‘유아 스윗 롤리 초코’도 있다. ‘솜사탕 말차 라떼’는 앤의 안식처인 초록 지붕 집 ‘그린 게이블’을 모티브로 했다.

마릴라의 ‘자수정 브로치’ 에피소드를 형상화한 ‘바이올렛 유즈 퀀처’, 우롱티 베이스에 라즈베리를 더한 아이스티는 ‘다이애나를 취하게 한 포도주’ 사건을 ‘라즈베리 코디얼 아이스티’로 재해석했다. 이 외에도 에이번리 마을의 단풍 가득한 10월을 표현한 ‘메이플 밀크티’ 등 총 4종의 음료를 선보인다.

팀홀튼은 시즌 메뉴를 구매한 고객에게 메뉴에 얽힌 작품 속 이야기를 담은 ‘스토리 카드’를 제공한다. 한정판 굿즈도 마련했다. 케이크 구매 고객에게는 디저트와 티타임 모티브의 스티커팩을 선착순으로 제공한다. 또 프리퀀시 챌린지를 통해 ‘앤의 티팟’과 ‘앤의 에이프런’ 등의 굿즈도 만나볼 수 있다.

프리퀀시 챌린지는 스탬프 7개를 모으면 ‘앤의 에이프런’, 12개를 모으면 ‘앤의 티팟’으로 교환할 수 있다. 쿠폰은 앱 내 ‘쿠폰 발급 버튼’을 통해 신청할 수 있다. 25일부터 오는 5월 10일까다.

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