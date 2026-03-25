BTS 보고 불닭볶음면 체험…삼양식품, 명동 사옥 팝업스토어, 5일간 8천명 방문

[리얼푸드=육성연 기자] 삼양식품은 서울 명동 사옥 1층 로비에서 운영한 브랜드 체험형 팝업스토어(임시 단기 매장) ‘하우스 오브 번(House of Burn)’을 마무리했다고 25일 밝혔다.
이번 팝업스토어는 명동 사옥 이전 후 내부 공간을 처음 공개한 이벤트다. 운영 기간 글로벌 관광객들의 발길이 이어졌다. 지난 20일부터 24일까지 5일간 총 8000여명의 방문객이 현장을 찾았다.
‘Make Life Spicy!’ 콘셉트로 기획된 이번 행사는 글로벌 팬과의 접점을 확대하고 브랜드 유대감을 강화하고자 하는 김정수 부회장의 아이디어로 마련됐다. 삼양식품은 라운지와 파우더룸을 운영하고 무료 생수를 제공하는 등 고객 중심의 브랜드 경험을 제공하는 데 힘을 기울였다.
현장을 찾은 방문객들은 불닭볶음면, 까르보불닭 등 주요 제품을 시식했다. 포토존 이벤트는 연일 긴 대기 행렬이 이어졌다. 명동, 광화문 등 주요 상권 내 편의점과 면세점에서 진행한 한정판 타포린백 증정 행사도 열렸다.
삼양식품 관계자는 “글로벌 불닭 팬들의 성원에 보답하고자 사옥을 개방하고, 고객의 실제 이용 편의를 고려한 체험 요소를 결합한 것이 주효했다”라고 말했다.
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March 25. 2026
비만치료제가 미국 식품 소비 지도를 바꾸고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 우선 감량에 성공한 핵심 소비층을 중심으로 식품 소비의 ‘절대량’이 줄어드는 추세다. 특히 액상과당이나 초가공식품 대신 소량의 건강식 위주로 식단이 재편되고 있다. 미국 코넬대학교 조사에 따르면, 비만치료제 사용자가 있는 가구의 식품 지출은 이전 대비 5.3% 감소했다. 고소득층은 그 폭이 8.2%에 달했다. 투약 기간이 길어질수록 지출 감소세는 뚜렷해졌다. 특히 과자·베이커리 등 가공식품과 간식류 소비가 유의미하게 급감했다. 기업들은 브랜드 분사와 ‘소량·고단백’ 중심의 체질 개선을 단행하는 모양새다. 유니레버(Unilever)는 최근 아이스크림 사업부를 ‘더 매그넘 아이스크림 컴퍼니(The Magnum Ice Cream Company)’로 독립 분사하며 선제 대응에 나섰다. 분사 후 첫 실적 발표에서 북미와 유럽 시장 판매량이 3.1% 감소하자, 한입 크기의 소형 제품과 저당·고단백 라인업 확대를 해