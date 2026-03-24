서울장수, ‘대한민국 주류대상’ 생막걸리·살균막걸리 부문 대상

[리얼푸드=육성연 기자] 서울탁주제조협회 산하 서울장수주식회사가 ‘2026년 대한민국 주류대상’에서 2개 부문 대상을 수상했다고 24일 알렸다.

이번 시상식에서 서울장수는 브랜드의 대표 제품인 ‘장수 생막걸리’와 유자 막걸리 ‘달빛유자’가 각각 생막걸리와 살균막걸리 부문에서 대상을 수상했다.

생막걸리 부문에서 대상을 수상한 ‘장수 생막걸리’는 2020년과 2022년에도 동일 브랜드 라인업으로 일반탁주 부문 대상을 수상했다.

살균막걸리 부문에서 대상을 차지한 ‘달빛유자’는 지난 2020년 출시 이후 올해까지 6년 연속 대상 수상 기록을 이어갔다. ‘달빛유자’는 청정 고흥산 유자와 국내산 쌀, 그리고 국내산 벌꿀을 넣어 만들었다.

올해로 13회를 맞이한 ‘대한민국 주류대상’은 국내 최대 규모의 주류 시상식이다. 분야별 주류 전문가들의 엄격한 블라인드 테스트를 거쳐 최고 품질의 제품을 선정한다.

서울장수 관계자는 “전통의 가치를 대변하는 ‘장수 생막걸리’와 혁신적인 맛의 ‘달빛유자’가 동시에 전문가들로부터 품질을 인정받았다”라고 소감을 전했다.

gorgeous@heraldcorp.com