지평주조, ‘2026 대한민국 주류대상’서 2개 부문 대상

[리얼푸드=육성연 기자] 지평주조가 ‘2026 대한민국 주류대상’에서 2개 부문 대상을 수상했다고 24일 밝혔다.

지평주조는 ‘평생막걸리’가 우리술 탁주 생막걸리 부문, ‘지평소주’가 우리술 증류주 부문 대상을 각각 수상했다.

‘대한민국 주류대상’은 국내 대표 주류 품평회다. 약 100여 명의 전문 심사위원이 블라인드 테이스팅을 통해 주종별 최고의 술을 선정한다. ‘평생막걸리’와 ‘지평소주’는 맛·풍미 등 모든 항목에서 우수한 평가를 받았다. 주력 제품군인 막걸리뿐만 아니라, 새롭게 제품 카테고리 확장을 추진 중인 증류주 영역에서도 브랜드 가치와 품질을 공인받았다.

지평주조의 대표 제품인 ‘평생막걸리’는 발효 과정에서 미세한 조정을 통해 쌀 고유의 풍미를 살리면서 균형 잡힌 맛이 특징이다.

프리미엄 증류식 소주 ‘지평소주’는 ‘멀티 레이어드 블렌딩’을 통해 쌀‧보리ž수수 등 세 가지 곡물의 향을 느낄 수 있도록 설계했다.

지평주조 관계자는 “평생막걸리와 지평소주의 대한민국 주류대상 수상은 지속적인 연구개발과 철저한 품질 관리로 이룬 성과”라며 “지평만의 차별화된 맛과 품질을 유지하며 국내뿐 아니라 전 세계에 우리 술의 매력을 알릴 것”이라고 말했다.

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