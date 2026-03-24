지평주조, ‘2026 대한민국 주류대상’서 2개 부문 대상

[리얼푸드=육성연 기자] 지평주조가 ‘2026 대한민국 주류대상’에서 2개 부문 대상을 수상했다고 24일 밝혔다.
지평주조는 ‘평생막걸리’가 우리술 탁주 생막걸리 부문, ‘지평소주’가 우리술 증류주 부문 대상을 각각 수상했다.
‘대한민국 주류대상’은 국내 대표 주류 품평회다. 약 100여 명의 전문 심사위원이 블라인드 테이스팅을 통해 주종별 최고의 술을 선정한다. ‘평생막걸리’와 ‘지평소주’는 맛·풍미 등 모든 항목에서 우수한 평가를 받았다. 주력 제품군인 막걸리뿐만 아니라, 새롭게 제품 카테고리 확장을 추진 중인 증류주 영역에서도 브랜드 가치와 품질을 공인받았다.
지평주조의 대표 제품인 ‘평생막걸리’는 발효 과정에서 미세한 조정을 통해 쌀 고유의 풍미를 살리면서 균형 잡힌 맛이 특징이다.
프리미엄 증류식 소주 ‘지평소주’는 ‘멀티 레이어드 블렌딩’을 통해 쌀‧보리ž수수 등 세 가지 곡물의 향을 느낄 수 있도록 설계했다.
지평주조 관계자는 “평생막걸리와 지평소주의 대한민국 주류대상 수상은 지속적인 연구개발과 철저한 품질 관리로 이룬 성과”라며 “지평만의 차별화된 맛과 품질을 유지하며 국내뿐 아니라 전 세계에 우리 술의 매력을 알릴 것”이라고 말했다.
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March 23. 2026
캐니다 식품 트렌드에서 핵심 키워드로 ‘진정성(Authenticity)’이 떠올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 캐나다 식품 전문 마케팅 기관 Nourish Food Marketing은 최근 보고서를 통해 이러한 흐름을 ‘The Return to Real(진짜로의 회귀)’로 정의했다. 과도한 디지털화와 알고리즘 중심의 획일성, 초가공식품 소비에서 벗어나 보다 자연스럽고 인간적인 ‘진짜 경험’을 추구한다는 분석이다. 소비자들은 인위적 완벽함보다 자연스러운 불완전성과 전통 제조 방식에 기반한 식품을 선호하는 경향을 보인다. 보고서는 원재료의 투명성과 전통성, 최소 가공 콘셉트를 강조하는 접근이 중요해지고 있다고 강조했다. 원재료의 투명성과 전통성, 최소 가공 콘셉트를 강조하는 접근이 중요해졌다는 설명이다. 사회적 고립감 해소 역시 중요한 화두로 떠오르고 있다. 보고서는 식품을 사람과 연결하는 가장 기본적인 매개로 재조명했다. 슈퍼마켓 체인 Jumbo