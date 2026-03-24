스프레드도 두바이 스타일…넛티랩, ‘아몬드 카다이프 스프레드’

[리얼푸드=육성연 기자] 플라스머의 견과 브랜드 넛티랩(Nutty Lab)이 ‘아몬드 카다이프 스프레드’를 출시한다고 24일 전했다.
신제품은 미국 캘리포니아산 아몬드 스프레드에 튀르키예산 카다이프를 더했다. 고소한 맛과 바삭한 식감이 특징이다. 특히 설탕을 첨가하지 않고 원재료 본연의 맛을 살렸다. 스프레드 형태로 다양한 디저트에 활용할 수 있다. 지난 23일부터 전국 이마트 매장에서 판매되고 있다.
바나나, 사과 등 과일과 함께 먹거나 갓 구운 토스트, 그릭요거트, 와플, 아이스크림, 케이크 등과 함께 즐기도 좋다.
이성민 플라스머 대표는 “넛티랩 아몬드 카다이프 스프레드는 견과 본연의 맛과 바삭한 식감을 동시에 즐길 수 있도록 심혈을 기울여 개발했다”고 전했다.
플라스머는 2020년 설립된 K-푸드 브랜드 기획·유통 전문 벤처기업이다. 자사 브랜드와 국내 대표 맛집 브랜드를 기반으로 제품을 기획·개발하고 온·오프라인 유통 판매를 전개하고 있다.
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March 23. 2026
캐니다 식품 트렌드에서 핵심 키워드로 ‘진정성(Authenticity)’이 떠올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 캐나다 식품 전문 마케팅 기관 Nourish Food Marketing은 최근 보고서를 통해 이러한 흐름을 ‘The Return to Real(진짜로의 회귀)’로 정의했다. 과도한 디지털화와 알고리즘 중심의 획일성, 초가공식품 소비에서 벗어나 보다 자연스럽고 인간적인 ‘진짜 경험’을 추구한다는 분석이다. 소비자들은 인위적 완벽함보다 자연스러운 불완전성과 전통 제조 방식에 기반한 식품을 선호하는 경향을 보인다. 보고서는 원재료의 투명성과 전통성, 최소 가공 콘셉트를 강조하는 접근이 중요해지고 있다고 강조했다. 원재료의 투명성과 전통성, 최소 가공 콘셉트를 강조하는 접근이 중요해졌다는 설명이다. 사회적 고립감 해소 역시 중요한 화두로 떠오르고 있다. 보고서는 식품을 사람과 연결하는 가장 기본적인 매개로 재조명했다. 슈퍼마켓 체인 Jumbo