삼겹살엔 미나리지!…日도 빠진 제철 미나리 매력

日 ‘미나리 삼겹살’ 유행에 소비 증가 파이토스테롤, 삼겹살의 콜레스테롤↓

[리얼푸드=육성연 기자] ‘한국인만 먹던’ 채소가 지난해부터 일본의 식탁에 자주 오르고 있다. 바로 제철인 미나리다.

일본에서도 미나리가 자라지만 요리해 먹는 경우는 흔치 않았다. 소비가 폭증한 계기는 ‘미나리 삼겹살’의 일본 상륙이다. 한류 열풍으로 현지에 소개되면서 잘 구운 삼겹살에 미나리를 한 움큼 넣어 먹는 요리가 유행처럼 번졌다.

지난해 일본 TBS의 TV 프로그램 ‘히루오비’는 “도쿄를 중심으로 ‘미나리 삼겹살’이 유행하며 미나리 출하액이 역대 최고치를 경신했다”라고 전하기도 했다.

일본도 사로잡을 만큼 미나리와 삼겹살은 궁합이 좋다. 당시 TV 프로그램에 출연한 일본인 시식단은 “미나리의 상쾌한 향과 맛이 삼겹살을 한층 돋보이게 한다”라고 평가했다. 미나리는 삼겹살 기름의 느끼한 맛을 깔끔하게 잡아주면서 풍미를 더해준다.

맛뿐 아니라 영양학적으로도 상호보완되는 궁합이다. 미나리는 삼겹살로 인한 콜레스테롤 수치를 낮추는 데 도움을 줄 수 있다. 미나리 속 파이토스테롤 성분 때문이다. 실제 국제학술지 영양학(2009)이 다룬 네덜란드 바헤닝겐대학교 연구진의 논문에 따르면 피토스테롤 섭취는 LDL 콜레스테롤 수치를 6~12% 줄일 수 있다.

농촌진흥청에 따르면 생미나리에 들어 있는 파이토스테롤은 100ｇ당 10~15㎎ 정도다. 미나리 외에 다른 식품에도 들어있다. 우리가 삼겹살을 먹을 때 함께 굽는 새송이버섯이다. 농촌진흥청이 한국인이 많이 섭취하는 15종 식품의 파이토스테롤을 분석한 결과, 구운 새송이버섯의 함량(100g당 66㎎)이 가장 많았다.

클로로젠산 등의 항산화물질도 풍부해 염증 제거에 도움을 준다는 연구도 있다. 미나리가 독소 배출에 좋다고 알려진 실제 근거다. 국제학술지 항산화(Antioxidants·2023)에 보고된 농촌진흥청 연구 논문에 따르면 염증이 있는 면역세포에 미나리 추출물을 처리했을 때 대조군보다 염증 물질이 36~60% 덜 생성됐다.

또 한국식품영양과학회지(2016)는 기억력이 손상된 동물모델에서 미나리 추출물 투여 시 기억력 관련 수치가 개선됐다는 연구를 소개했다.

건강에 좋은 미나리는 지금이 가장 맛있는 시기다. 3월에서 5월인 봄이 제철이다. 이때 줄기가 가장 연하고 향이 진하다. 제철 미나리는 그 자체로 싱그러운 향을 품고 있어 간단하게만 조리해도 맛이 좋다.

삼겹살과 먹을 때는 생미나리를 고기와 함께 올려 먹거나, ‘미나리 생채 무침’을 곁들여도 맛있다. 양념장(간장 4큰술, 설탕 1큰술, 미림 3큰술, 후춧가루 약간)에 버무려 삼겹살에 먹으면 새콤달콤한 맛이 입맛을 돋운다.

‘미나리 대패삼겹살’도 있다. 대패삼겹살을 펼친 후 미나리를 얹어 돌돌 말아주면 된다.

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