오븐구이와 러닝이 만난다…굽네치킨 ‘오븐런’, 5월 부산서 열려

[리얼푸드=육성연 기자] 오븐요리 프랜차이즈 굽네치킨을 운영하는 지앤푸드가 부산 대저생태공원에서 ‘굽네 오븐런-부산’을 개최한다고 24일 전했다. 오는 5월 3일 개최다.

‘굽네 오븐런’은 굽네치킨이 지향하는 ‘맛있고 건강한 오븐구이’ 철학을 러닝이라는 활동으로 확장한 고객 참여형 페스티벌이다.

지난해 서울에서 처음 선보인 ‘굽네 오븐런’은 티켓 오픈 10시간 만에 3000명 전량 매진됐다. 참가자 만족도는 4.6점을 기록했다. 올해는 상반기와 하반기 각각 지방 주요 도시에서 행사를 개최한다.

‘굽네 오븐런-부산’은 낙동강을 따라 조성된 부산 대저생태공원에서 열린다. 5월이면 유채꽃이 만발해 참가자들은 봄날의 정취 속에서 러닝을 즐길 수 있다.

이번 대회는 5km 코스 전반에 걸쳐 굽네치킨의 대표 메뉴를 테마로 한 체험형 구간이 마련된 것이 특징이다. 참가자들은 오리지널존, 고추 바사삭존, 시카고 피자존을 통과한다.

완주 후에는 다양한 브랜드 체험 콘텐츠가 이어진다. 4월 출시 예정인 신제품 ‘굽네 브랜드관’을 비롯해 게임형 콘텐츠 공간 ‘굽네 플레이그라운드’, 초대형 오븐 콘셉트 포토존 등 현장을 구성했다.

또 개그맨 이상민과 이상호의 진행 아래 가수 정동하와 그룹 퀸즈아이의 축하 공연, 베스트 드레서 시상식 등이 펼쳐진다.

참가자 전원에게는 오븐런 러닝 티셔츠, 굽디백, 굽네치킨 1만원 상품권, 랜디스도넛 4000원 상품권 , 굽네 오븐런 배번호, 치킨 머리띠, 플로깅 봉투 등의 기념품 패키지가 제공된다.

참가자 모집은 지난 23일 오전 9시부터 시작했다. 참가 신청은 공식 홈페이지를 통해 선착순 4000명 한정이다. 참가비는 4만5000원이다.

행사는 지앤그룹과 KNN이 공동 주최하고 조이플로우와 무브네이션이 주관한다. 굽네몰, 듀먼, 코카콜라, 동아제약, 부산어묵, 부산물리치료협회, 오리온 등이 협찬사로 함께한다.

지앤푸드 관계자는 “굽네 오븐런은 굽네치킨이 추구하는 ‘맛있고 건강한 즐거움’을 고객이 직접 경험할 수 있도록 기획한 브랜드 프로그램”이라며 “앞으로도 다양한 지역에서 고객과 만나는 참여형 콘텐츠를 통해 브랜드 경험을 확장할 계획”이라고 말했다.

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