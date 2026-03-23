JW 메리어트 호텔 서울 ‘모보 바’, 바 사톤 바텐더 초청…“태국 칵테일 맛보세요”

[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 호텔 서울의 ‘모보 바(MOBO Bar)’는 태국의 ‘바 사톤(Bar Sathorn)’의 바텐더 마르코 돈지를 초청해 시그니처 칵테일 4종을 선보인다고 23일 밝혔다.
모보 바는 최근 아시아 50 베스트 바 2025(Asia’s 50 Best Bars 2025)에서 48위에 선정된 ‘바 사톤’과 협업했다. 태국의 로컬 재료와 클래식 칵테일을 창의적으로 결합한 스타일로 주목받고 있다.
‘바 사톤’은 W 방콕 호텔과 연결된 약 130년 역사의 ‘더 하우스 온 사톤(The House on Sathorn)’ 내에 자리한 바다. 마르코는 태국의 풍미를 현대적으로 재해석한 시그니처 칵테일 4종을 선보인다.
대표 칵테일로는 투명 칵테일에 통 토마토를 담아낸 ‘방콕 브런치(Bangkok Brunch)’가 있다. 바질, 칠리, 블랙 페퍼를 더한 팟 끄라파우 풍미의 데킬라에 정제 토마토 주스와 얼린 토마토를 더했다.
‘더 피나(The Pina)’는 클래식 ‘피나콜라다’를 코냑 베이스로 재해석한 칵테일이다. 절인 파인애플과 코코넛 탄산수를 더했다. 이 외에 ‘카보네이티드 블러썸 네그로니(Carbonated Blossom Negroni)’, ‘오리앙(Oh Liang)’이 있다.
이번 게스트 바텐딩은 내달 8일부터 9일까지 이틀간 오후 7시부터 자정까지 진행한다. 시그니처 칵테일 4종은 각 3만원이다.
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March 23. 2026
캐니다 식품 트렌드에서 핵심 키워드로 ‘진정성(Authenticity)’이 떠올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 캐나다 식품 전문 마케팅 기관 Nourish Food Marketing은 최근 보고서를 통해 이러한 흐름을 ‘The Return to Real(진짜로의 회귀)’로 정의했다. 과도한 디지털화와 알고리즘 중심의 획일성, 초가공식품 소비에서 벗어나 보다 자연스럽고 인간적인 ‘진짜 경험’을 추구한다는 분석이다. 소비자들은 인위적 완벽함보다 자연스러운 불완전성과 전통 제조 방식에 기반한 식품을 선호하는 경향을 보인다. 보고서는 원재료의 투명성과 전통성, 최소 가공 콘셉트를 강조하는 접근이 중요해지고 있다고 강조했다. 원재료의 투명성과 전통성, 최소 가공 콘셉트를 강조하는 접근이 중요해졌다는 설명이다. 사회적 고립감 해소 역시 중요한 화두로 떠오르고 있다. 보고서는 식품을 사람과 연결하는 가장 기본적인 매개로 재조명했다. 슈퍼마켓 체인 Jumbo