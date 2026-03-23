면사랑, ‘수제비 2종’…“쫄깃함 즐기세요”

[리얼푸드=육성연 기자] 면·소스 전문기업 면사랑은 수제비 2종을 출시했다고 23일 밝혔다.
신제품은 국물에 오래 끓여도 쉽게 퍼지지 않고 쫄깃한 식감을 유지하는 것이 특징이다. 지퍼백 타입이다.
‘감자가득(30%) 수제비’는 감자 플레이크와 전분을 합쳐 총 30%의 감자를 사용한 제품이다. 실제 감자를 익혀 건조한 플레이크를 20% 이상 담았다. 시중 제품 다수가 감자 전분 위주로 구성된 것과 달리, 원물 기반의 감자를 사용했다. 감자 옹심이 스타일의 국물 요리에 잘 어울린다.
‘쫄깃한 수제비 사리’는 전골, 찌개, 찜 요리에 활용할 수 있는 사리형 제품이다. 면사랑 프리미엄 육수와 함께 조리 시 별도의 준비 과정 없이 요리를 즐길 수 있다.
‘감자가득(30%) 수제비’와 ‘쫄깃한 수제비 사리’는 네이버 면사랑 공식 브랜드스토어에서 구매할 수 있다. 추후 쿠팡 등 주요 온라인 채널에서 만나볼 수 있다.
면사랑 관계자는 “이번 신제품은 면에 대한 진심을 바탕으로 그동안 축적해 온 반죽 기술을 적용해 완성도를 높인 제품”이라고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
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March 23. 2026
캐니다 식품 트렌드에서 핵심 키워드로 ‘진정성(Authenticity)’이 떠올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 캐나다 식품 전문 마케팅 기관 Nourish Food Marketing은 최근 보고서를 통해 이러한 흐름을 ‘The Return to Real(진짜로의 회귀)’로 정의했다. 과도한 디지털화와 알고리즘 중심의 획일성, 초가공식품 소비에서 벗어나 보다 자연스럽고 인간적인 ‘진짜 경험’을 추구한다는 분석이다. 소비자들은 인위적 완벽함보다 자연스러운 불완전성과 전통 제조 방식에 기반한 식품을 선호하는 경향을 보인다. 보고서는 원재료의 투명성과 전통성, 최소 가공 콘셉트를 강조하는 접근이 중요해지고 있다고 강조했다. 원재료의 투명성과 전통성, 최소 가공 콘셉트를 강조하는 접근이 중요해졌다는 설명이다. 사회적 고립감 해소 역시 중요한 화두로 떠오르고 있다. 보고서는 식품을 사람과 연결하는 가장 기본적인 매개로 재조명했다. 슈퍼마켓 체인 Jumbo