면사랑, ‘수제비 2종’…“쫄깃함 즐기세요”

[리얼푸드=육성연 기자] 면·소스 전문기업 면사랑은 수제비 2종을 출시했다고 23일 밝혔다.

신제품은 국물에 오래 끓여도 쉽게 퍼지지 않고 쫄깃한 식감을 유지하는 것이 특징이다. 지퍼백 타입이다.

‘감자가득(30%) 수제비’는 감자 플레이크와 전분을 합쳐 총 30%의 감자를 사용한 제품이다. 실제 감자를 익혀 건조한 플레이크를 20% 이상 담았다. 시중 제품 다수가 감자 전분 위주로 구성된 것과 달리, 원물 기반의 감자를 사용했다. 감자 옹심이 스타일의 국물 요리에 잘 어울린다.

‘쫄깃한 수제비 사리’는 전골, 찌개, 찜 요리에 활용할 수 있는 사리형 제품이다. 면사랑 프리미엄 육수와 함께 조리 시 별도의 준비 과정 없이 요리를 즐길 수 있다.

‘감자가득(30%) 수제비’와 ‘쫄깃한 수제비 사리’는 네이버 면사랑 공식 브랜드스토어에서 구매할 수 있다. 추후 쿠팡 등 주요 온라인 채널에서 만나볼 수 있다.

면사랑 관계자는 “이번 신제품은 면에 대한 진심을 바탕으로 그동안 축적해 온 반죽 기술을 적용해 완성도를 높인 제품”이라고 말했다.

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