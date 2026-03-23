유용욱 셰프와 손잡은 버거킹, 불맛 신메뉴 선보인다

[리얼푸드=육성연 기자] 햄버거 브랜드 버거킹이 ‘유용욱바베큐연구소’ 유용욱 셰프와 손잡고 신제품을 선보인다고 23일 전했다.
유용욱 셰프는 최근 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’ 시즌 2에서 직접 고안한 팔각 그릴로 바비큐를 선보였다. 그가 운영하는 ‘이목 스모크 다이닝’은 최근 ‘미쉐린 가이드 서울 2026’에 이름을 올렸다.
이번 협업은 버거킹의 정체성인 ‘직화 패티(Flame-Grilled)’와 유용욱 셰프의 ‘훈연 노하우’가 만났다. 유용욱 셰프는 이목 스모크 다이닝의 시그니처 메뉴인 ‘비프립’의 풍미를 와퍼에 구현하기 위해 제품 개발 전 과정에 참여했다.
관련 영상은 지난 21일 공개됐다. 버거킹은 유용욱 셰프와 ‘와퍼트럭’ 게릴라 시식 행사를 통해 내달 1일 서울 성수에서 소비자와 만날 계획이다.
버거킹 관계자는 “미쉐린 가이드가 인정한 바비큐 장인의 비결를 와퍼에 완벽하게 녹여내기 위해 공을 들였다”라고 소개했다.
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March 23. 2026
캐니다 식품 트렌드에서 핵심 키워드로 ‘진정성(Authenticity)’이 떠올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 캐나다 식품 전문 마케팅 기관 Nourish Food Marketing은 최근 보고서를 통해 이러한 흐름을 ‘The Return to Real(진짜로의 회귀)’로 정의했다. 과도한 디지털화와 알고리즘 중심의 획일성, 초가공식품 소비에서 벗어나 보다 자연스럽고 인간적인 ‘진짜 경험’을 추구한다는 분석이다. 소비자들은 인위적 완벽함보다 자연스러운 불완전성과 전통 제조 방식에 기반한 식품을 선호하는 경향을 보인다. 보고서는 원재료의 투명성과 전통성, 최소 가공 콘셉트를 강조하는 접근이 중요해지고 있다고 강조했다. 원재료의 투명성과 전통성, 최소 가공 콘셉트를 강조하는 접근이 중요해졌다는 설명이다. 사회적 고립감 해소 역시 중요한 화두로 떠오르고 있다. 보고서는 식품을 사람과 연결하는 가장 기본적인 매개로 재조명했다. 슈퍼마켓 체인 Jumbo