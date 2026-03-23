미국육류수출협회, 배달의민족과 협업…역대 최대 규모 ‘딜리버리위크 시즌1’

[리얼푸드=육성연 기자] 미국육류수출협회가 배달 플랫폼 배달의민족과 협업해 ‘2026 딜리버리위크 시즌1’을 진행한다고 23일 밝혔다. 23일부터 내달 5일까지다.
‘2026 딜리버리위크 시즌1’은 총 523개 매장이 참여해 역대 최대 규모로 진행한다. 1992덮밥&짜글이 , 덮덮밥, 샐러리아, 슬로우캘리, 제육의법칙 등 5개 브랜드다.
행사 기간 소비자는 짜글이·덮밥·제육볶음 등의 한식부터 샐러드·포케·샌드위치 같은 가벼운 일상식 및 건강식까지, 미국산 소고기와 돼지고기를 활용한 메뉴를 만나볼 수 있다. 배달의민족 앱을 통해 참여 브랜드의 행사 메뉴를 주문하면 20% 할인 혜택이 제공된다. 스프라이트 350ml도 선착순 증정한다.
미국육류수출협회는 지난 2020년부터 청 7차례 딜리버리위크 프로모션을 전개하고 있다.
박준일 미국육류수출협회 한국지사장은 “최근 배달 메뉴를 통해 간편하게 식사를 해결하면서도 단백질 중심의 건강한 메뉴를 선택하려는 소비자들이 꾸준히 늘고 있다”며 “이번 ‘2026 딜리버리위크 시즌1’을 통해 미국산 소고기와 돼지고기 메뉴를 보다 합리적인 가격으로 즐길 수 있을 것”이라고 말했다.
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March 23. 2026
캐니다 식품 트렌드에서 핵심 키워드로 ‘진정성(Authenticity)’이 떠올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 캐나다 식품 전문 마케팅 기관 Nourish Food Marketing은 최근 보고서를 통해 이러한 흐름을 ‘The Return to Real(진짜로의 회귀)’로 정의했다. 과도한 디지털화와 알고리즘 중심의 획일성, 초가공식품 소비에서 벗어나 보다 자연스럽고 인간적인 ‘진짜 경험’을 추구한다는 분석이다. 소비자들은 인위적 완벽함보다 자연스러운 불완전성과 전통 제조 방식에 기반한 식품을 선호하는 경향을 보인다. 보고서는 원재료의 투명성과 전통성, 최소 가공 콘셉트를 강조하는 접근이 중요해지고 있다고 강조했다. 원재료의 투명성과 전통성, 최소 가공 콘셉트를 강조하는 접근이 중요해졌다는 설명이다. 사회적 고립감 해소 역시 중요한 화두로 떠오르고 있다. 보고서는 식품을 사람과 연결하는 가장 기본적인 매개로 재조명했다. 슈퍼마켓 체인 Jumbo