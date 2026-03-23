미국육류수출협회, 배달의민족과 협업…역대 최대 규모 ‘딜리버리위크 시즌1’

[리얼푸드=육성연 기자] 미국육류수출협회가 배달 플랫폼 배달의민족과 협업해 ‘2026 딜리버리위크 시즌1’을 진행한다고 23일 밝혔다. 23일부터 내달 5일까지다.

‘2026 딜리버리위크 시즌1’은 총 523개 매장이 참여해 역대 최대 규모로 진행한다. 1992덮밥&짜글이 , 덮덮밥, 샐러리아, 슬로우캘리, 제육의법칙 등 5개 브랜드다.

행사 기간 소비자는 짜글이·덮밥·제육볶음 등의 한식부터 샐러드·포케·샌드위치 같은 가벼운 일상식 및 건강식까지, 미국산 소고기와 돼지고기를 활용한 메뉴를 만나볼 수 있다. 배달의민족 앱을 통해 참여 브랜드의 행사 메뉴를 주문하면 20% 할인 혜택이 제공된다. 스프라이트 350ml도 선착순 증정한다.

미국육류수출협회는 지난 2020년부터 청 7차례 딜리버리위크 프로모션을 전개하고 있다.

박준일 미국육류수출협회 한국지사장은 “최근 배달 메뉴를 통해 간편하게 식사를 해결하면서도 단백질 중심의 건강한 메뉴를 선택하려는 소비자들이 꾸준히 늘고 있다”며 “이번 ‘2026 딜리버리위크 시즌1’을 통해 미국산 소고기와 돼지고기 메뉴를 보다 합리적인 가격으로 즐길 수 있을 것”이라고 말했다.

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