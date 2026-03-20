티젠, RTD 탄산음료 ‘애사비소다’, GS25 입점

[리얼푸드=육성연 기자] 티젠(TEAZEN )은 애사비소다 음료를 GS25 편의점에 공급한다고 20일 밝혔다. 음료 시장 성수기인 여름을 앞두고 애사비소다 음료 오프라인 유통망 확대에 나섰다.
‘티젠 애사비소다 오리지널’은 500ml RTD(즉석음용음료) 패트 탄산음료다. 경북산 풋사과를 알코올, 초산, 말로락틱으로 3단계에 걸쳐 발효한 애사비를 5000mg 담았다.
당류는 0g에 열량도 제로다. 열에 강한 4세대 포스트바이오틱스 성분도 있다.
티젠은 3월 말까지 차례대로 GS25 전국 점포에 애사비소다를 공급한다. 전국 일부 주요 점포 약 2700곳에서 애사비소다 론칭 기념 영상광고를 송출한다.
티젠 관계자는 “식초 특유의 쿰쿰한 맛을 없앤 티젠의 상큼한 애사비 제품은 자사의 히트 상품으로 자리 잡았다”라며 “보다 가깝고, 편리하게 구입할 수 있도록 이번 GS25 입점을 통해 오프라인 유통망을 확대할 예정”이라고 밝혔다.
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March 18. 2026
미국에서 주유소와 편의점이 결합된 트래블센터(Travel Center)는 전 다양한 분야로 확장중이라고 코트라(KOTRA)가 전했다. 전미편의점협회(NACS) 자료에 따르면, 2026년 미국 내 트래블센터는 12만2620개에 달한다. 이들은 대형 식료품점이 점유하던 간편식 및 생활용품 시장을 빠르게 흡수하고 있다. 일부 대형 휴게소에서는 자체 PB(자체상표) 제품을 생산해 충성도 높은 마니아 고객층을 형성했다. 소비자들이 관광명소를 찾아가듯이 특정 주유소 체인을 찾아가는 현상도 나타났다. 전기차 보급 확대에 따라 충전 시간 고객 체류 시간이 길어짐에 따라 쇼핑과 식사 매출 비중이 더욱 높아지고 있다. 시장조사기관 IBIS World에 따르면, 식료품 판매는 미국 트래블센터 매출의 9%를 담당한다. 주로 간식류와 냉동식품, 음료 등이 판매된다. 매장의 즉석식품과 스낵 판매는 휘발유 판매보다 수익률이 높다. 최근 남부 지역을 중심으로 높은 인지도를 얻고 있는 기업은 버키스(Buc-ee’