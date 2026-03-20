티젠, RTD 탄산음료 ‘애사비소다’, GS25 입점

[리얼푸드=육성연 기자] 티젠(TEAZEN )은 애사비소다 음료를 GS25 편의점에 공급한다고 20일 밝혔다. 음료 시장 성수기인 여름을 앞두고 애사비소다 음료 오프라인 유통망 확대에 나섰다.

‘티젠 애사비소다 오리지널’은 500ml RTD(즉석음용음료) 패트 탄산음료다. 경북산 풋사과를 알코올, 초산, 말로락틱으로 3단계에 걸쳐 발효한 애사비를 5000mg 담았다.

당류는 0g에 열량도 제로다. 열에 강한 4세대 포스트바이오틱스 성분도 있다.

티젠은 3월 말까지 차례대로 GS25 전국 점포에 애사비소다를 공급한다. 전국 일부 주요 점포 약 2700곳에서 애사비소다 론칭 기념 영상광고를 송출한다.

티젠 관계자는 “식초 특유의 쿰쿰한 맛을 없앤 티젠의 상큼한 애사비 제품은 자사의 히트 상품으로 자리 잡았다”라며 “보다 가깝고, 편리하게 구입할 수 있도록 이번 GS25 입점을 통해 오프라인 유통망을 확대할 예정”이라고 밝혔다.

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