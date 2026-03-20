정식품 베지밀, ‘한국산업의 브랜드파워’ 두유 부문 24년 1위

[리얼푸드=육성연 기자] 정식품은 ‘베지밀’이 ‘2026 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’ 두유 부문에서 24년 연속 1위를 차지했다고 20일 전했다.

‘한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’는 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 국내 대표 브랜드 평가 제도다. 소비생활과 밀접한 제품 및 서비스를 대상으로 소비자 조사를 통해 각 브랜드의 영향력을 측정한다.

이번 조사에서 정식품 ‘베지밀’은 ‘최초인지도’, ‘비보조 인지도’, ‘보조인지도’ 등 브랜드 인지도를 측정하는 항목뿐 아니라, ‘이미지’, ‘구매 가능성’, ‘선호도’ 등 브랜드 충성도 항목에서도 모두 최고점을 기록했다.

정식품 관계자는 “베지밀에 보내주신 성원 덕분에 한국산업의 브랜드파워 두유 부문에서 24년 연속 1위라는 뜻깊은 성과를 이어갈 수 있었다”라며 “앞으로도 건강한 라이프스타일을 추구하는 소비자를 위해 다양한 신제품을 선보일 계획”이라고 말했다.

정식품은 ‘헬시 플레저(Healthy Pleasure)’ 트렌드에 맞춰 ‘베지밀 고단백 두유 시리즈’ 제품군을 확대하고 있다. ‘베지밀 고단백 두유 검은콩’과 ‘베지밀 고단백 두유 초코’에 이어 지난해 6월 ‘베지밀 고단백 두유 플레인’을 선보였다.

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