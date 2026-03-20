정식품 베지밀, ‘한국산업의 브랜드파워’ 두유 부문 24년 1위

[리얼푸드=육성연 기자] 정식품은 ‘베지밀’이 ‘2026 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’ 두유 부문에서 24년 연속 1위를 차지했다고 20일 전했다.
‘한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’는 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 국내 대표 브랜드 평가 제도다. 소비생활과 밀접한 제품 및 서비스를 대상으로 소비자 조사를 통해 각 브랜드의 영향력을 측정한다.
이번 조사에서 정식품 ‘베지밀’은 ‘최초인지도’, ‘비보조 인지도’, ‘보조인지도’ 등 브랜드 인지도를 측정하는 항목뿐 아니라, ‘이미지’, ‘구매 가능성’, ‘선호도’ 등 브랜드 충성도 항목에서도 모두 최고점을 기록했다.
정식품 관계자는 “베지밀에 보내주신 성원 덕분에 한국산업의 브랜드파워 두유 부문에서 24년 연속 1위라는 뜻깊은 성과를 이어갈 수 있었다”라며 “앞으로도 건강한 라이프스타일을 추구하는 소비자를 위해 다양한 신제품을 선보일 계획”이라고 말했다.
정식품은 ‘헬시 플레저(Healthy Pleasure)’ 트렌드에 맞춰 ‘베지밀 고단백 두유 시리즈’ 제품군을 확대하고 있다. ‘베지밀 고단백 두유 검은콩’과 ‘베지밀 고단백 두유 초코’에 이어 지난해 6월 ‘베지밀 고단백 두유 플레인’을 선보였다.
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March 18. 2026
미국에서 주유소와 편의점이 결합된 트래블센터(Travel Center)는 전 다양한 분야로 확장중이라고 코트라(KOTRA)가 전했다. 전미편의점협회(NACS) 자료에 따르면, 2026년 미국 내 트래블센터는 12만2620개에 달한다. 이들은 대형 식료품점이 점유하던 간편식 및 생활용품 시장을 빠르게 흡수하고 있다. 일부 대형 휴게소에서는 자체 PB(자체상표) 제품을 생산해 충성도 높은 마니아 고객층을 형성했다. 소비자들이 관광명소를 찾아가듯이 특정 주유소 체인을 찾아가는 현상도 나타났다. 전기차 보급 확대에 따라 충전 시간 고객 체류 시간이 길어짐에 따라 쇼핑과 식사 매출 비중이 더욱 높아지고 있다. 시장조사기관 IBIS World에 따르면, 식료품 판매는 미국 트래블센터 매출의 9%를 담당한다. 주로 간식류와 냉동식품, 음료 등이 판매된다. 매장의 즉석식품과 스낵 판매는 휘발유 판매보다 수익률이 높다. 최근 남부 지역을 중심으로 높은 인지도를 얻고 있는 기업은 버키스(Buc-ee’