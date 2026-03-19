8년 만에 업그레이드…하겐다즈 ‘스트로베리 모찌’

[리얼푸드=육성연 기자] 아이스크림 브랜드 하겐다즈가 ‘스트로베리 모찌’와 ‘초콜릿 브라우니’를 출시한다고 19일 알렸다.

‘디저트 컬렉션’ 2종은 하겐다즈의 베스트셀러 아이스크림에 ‘모찌’와 ‘브라우니’라는 디저트 요소를 더한 것이 특징이다. 특히 ‘스트로베리 모찌’는 과거 모찌 콘셉트의 아이스크림을 8년 만에 새롭게 선보인다. 이와 함께 ‘초콜릿 브라우니’도 출시한다.

‘스트로베리 모찌’는 스트로베리 아이스크림과 쫀득한 모찌 조각이 어우러진 메뉴다. ‘초콜릿 브라우니’는 초콜릿 아이스크림에 브라우니 조각을 담았다. 여기에 쌉싸름한 솔티 초콜릿을 추가했다.

하겐다즈는 ‘디저트 컬렉션’ 출시를 기념해 마케팅 캠페인을 전개한다. 오는 4월 1일부터 주요 디지털 매체를 통한 광고 캠페인을 본격적으로 선보인다. 5월 중순에는 ‘스트로베리 모찌’를 소재로 한 참여형 SNS 이벤트를 운영할 계획이다.

디저트 컬렉션 2종은 오는 20일부터 카카오톡 쇼핑하기에서 선출시한다. 이후 카카오 쇼핑 라이브와 전국 편의점 및 대형마트 등으로 확대한다. 두 제품 모두 파인트와 미니컵으로 출시된다.

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