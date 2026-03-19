8년 만에 업그레이드…하겐다즈 ‘스트로베리 모찌’

[리얼푸드=육성연 기자] 아이스크림 브랜드 하겐다즈가 ‘스트로베리 모찌’와 ‘초콜릿 브라우니’를 출시한다고 19일 알렸다.
‘디저트 컬렉션’ 2종은 하겐다즈의 베스트셀러 아이스크림에 ‘모찌’와 ‘브라우니’라는 디저트 요소를 더한 것이 특징이다. 특히 ‘스트로베리 모찌’는 과거 모찌 콘셉트의 아이스크림을 8년 만에 새롭게 선보인다. 이와 함께 ‘초콜릿 브라우니’도 출시한다.
‘스트로베리 모찌’는 스트로베리 아이스크림과 쫀득한 모찌 조각이 어우러진 메뉴다. ‘초콜릿 브라우니’는 초콜릿 아이스크림에 브라우니 조각을 담았다. 여기에 쌉싸름한 솔티 초콜릿을 추가했다.
하겐다즈는 ‘디저트 컬렉션’ 출시를 기념해 마케팅 캠페인을 전개한다. 오는 4월 1일부터 주요 디지털 매체를 통한 광고 캠페인을 본격적으로 선보인다. 5월 중순에는 ‘스트로베리 모찌’를 소재로 한 참여형 SNS 이벤트를 운영할 계획이다.
디저트 컬렉션 2종은 오는 20일부터 카카오톡 쇼핑하기에서 선출시한다. 이후 카카오 쇼핑 라이브와 전국 편의점 및 대형마트 등으로 확대한다. 두 제품 모두 파인트와 미니컵으로 출시된다.
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March 18. 2026
미국에서 주유소와 편의점이 결합된 트래블센터(Travel Center)는 전 다양한 분야로 확장중이라고 코트라(KOTRA)가 전했다. 전미편의점협회(NACS) 자료에 따르면, 2026년 미국 내 트래블센터는 12만2620개에 달한다. 이들은 대형 식료품점이 점유하던 간편식 및 생활용품 시장을 빠르게 흡수하고 있다. 일부 대형 휴게소에서는 자체 PB(자체상표) 제품을 생산해 충성도 높은 마니아 고객층을 형성했다. 소비자들이 관광명소를 찾아가듯이 특정 주유소 체인을 찾아가는 현상도 나타났다. 전기차 보급 확대에 따라 충전 시간 고객 체류 시간이 길어짐에 따라 쇼핑과 식사 매출 비중이 더욱 높아지고 있다. 시장조사기관 IBIS World에 따르면, 식료품 판매는 미국 트래블센터 매출의 9%를 담당한다. 주로 간식류와 냉동식품, 음료 등이 판매된다. 매장의 즉석식품과 스낵 판매는 휘발유 판매보다 수익률이 높다. 최근 남부 지역을 중심으로 높은 인지도를 얻고 있는 기업은 버키스(Buc-ee’