일화, 대용량 이온음료 시장 공략…‘에버데이 이온’ 1.5L

[리얼푸드=육성연 기자] 식음료기업 일화가 이온음료 ‘에버데이 이온’ 1.5L 제품을 출시한다고 19일 밝혔다.

‘에버데이’는 일화의 라이프스타일 이온음료 브랜드다. 하루 한 병으로 일상의 활력을 충전하고 몸과 마음의 휴식을 선물한다는 의미를 담고 있다.

신제품 ‘에버데이 이온’ 1.5L는 저열량으로 설계한 제품이다. 필수 아미노산 BCAA(L-로이신·발린·이소로이신) 300mg을 함유했다. 복숭아와 리치향 맛이다.

일화는 기존 500ml 페트(PET) 단일 규격으로 판매하던 제품 라인업을 1.5L 페트(PET) 규격으로 확대했다. 대용량 이온음료 시장을 공략할 계획이다.

에버데이 이온 1.5L는 일화몰과 일화 네이버 브랜드 스토어, 이마트를 비롯한 주요 온·오프라인 채널에서 순차적으로 선보인다. 이마트에서는 입점을 기념해 제품을 1000원에 판매하는 프로모션을 진행 중이다. 이번 프로모션은 한정 수량으로 운영한다.

한현우 일화 F&B사업본부장은 “건강하고 가벼운 라이프스타일을 지향하는 소비 트렌드에 발맞춰 ‘에버데이 이온’ 1.5L 대용량 제품을 출시했다”며 “향후 240ml 소용량을 비롯한 다양한 규격을 추가로 선보일 계획”이라고 밝혔다.

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