일화, 대용량 이온음료 시장 공략…‘에버데이 이온’ 1.5L

[리얼푸드=육성연 기자] 식음료기업 일화가 이온음료 ‘에버데이 이온’ 1.5L 제품을 출시한다고 19일 밝혔다.
‘에버데이’는 일화의 라이프스타일 이온음료 브랜드다. 하루 한 병으로 일상의 활력을 충전하고 몸과 마음의 휴식을 선물한다는 의미를 담고 있다.
신제품 ‘에버데이 이온’ 1.5L는 저열량으로 설계한 제품이다. 필수 아미노산 BCAA(L-로이신·발린·이소로이신) 300mg을 함유했다. 복숭아와 리치향 맛이다.
일화는 기존 500ml 페트(PET) 단일 규격으로 판매하던 제품 라인업을 1.5L 페트(PET) 규격으로 확대했다. 대용량 이온음료 시장을 공략할 계획이다.
에버데이 이온 1.5L는 일화몰과 일화 네이버 브랜드 스토어, 이마트를 비롯한 주요 온·오프라인 채널에서 순차적으로 선보인다. 이마트에서는 입점을 기념해 제품을 1000원에 판매하는 프로모션을 진행 중이다. 이번 프로모션은 한정 수량으로 운영한다.
한현우 일화 F&B사업본부장은 “건강하고 가벼운 라이프스타일을 지향하는 소비 트렌드에 발맞춰 ‘에버데이 이온’ 1.5L 대용량 제품을 출시했다”며 “향후 240ml 소용량을 비롯한 다양한 규격을 추가로 선보일 계획”이라고 밝혔다.
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March 18. 2026
미국에서 주유소와 편의점이 결합된 트래블센터(Travel Center)는 전 다양한 분야로 확장중이라고 코트라(KOTRA)가 전했다. 전미편의점협회(NACS) 자료에 따르면, 2026년 미국 내 트래블센터는 12만2620개에 달한다. 이들은 대형 식료품점이 점유하던 간편식 및 생활용품 시장을 빠르게 흡수하고 있다. 일부 대형 휴게소에서는 자체 PB(자체상표) 제품을 생산해 충성도 높은 마니아 고객층을 형성했다. 소비자들이 관광명소를 찾아가듯이 특정 주유소 체인을 찾아가는 현상도 나타났다. 전기차 보급 확대에 따라 충전 시간 고객 체류 시간이 길어짐에 따라 쇼핑과 식사 매출 비중이 더욱 높아지고 있다. 시장조사기관 IBIS World에 따르면, 식료품 판매는 미국 트래블센터 매출의 9%를 담당한다. 주로 간식류와 냉동식품, 음료 등이 판매된다. 매장의 즉석식품과 스낵 판매는 휘발유 판매보다 수익률이 높다. 최근 남부 지역을 중심으로 높은 인지도를 얻고 있는 기업은 버키스(Buc-ee’