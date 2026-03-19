미세 거품으로 부드럽게…빽다방 ‘에어폼 아메리카노’

[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 커피 브랜드 빽다방이 ‘에어폼 아메리카노’를 시즌 한정 출시한다고 19일 밝혔다.

신메뉴 ‘에어폼 아메리카노’는 스팀 방식으로 공기를 주입해 아메리카노 상단에 미세한 커피 거품층을 만든 아이스커피 메뉴다. 거품층으로 목 넘김이 보다 부드러운 것이 특징이다.

‘에어폼 아메리카노’는 기본 메뉴에 꿀, 헤이즐넛 시럽, 흑당 시럽 등을 추가해 취향에 따라 즐길 수 있다. 이번 신메뉴는 일부 매장을 제외한 전국 빽다방 및 빽다방 빵연구소에서 만나볼 수 있다.

빽다방 관계자는 “최근 아메리카노 중심의 커피 소비에서 나아가 질감과 목 넘김 등 마시는 경험 자체를 중시하는 소비자들이 늘어남에 따라 이번 신메뉴를 선보이게 됐다”라며, “부드러운 목 넘김과 색다른 마시는 재미를 담은 메뉴”라고 소개했다.

gorgeous@heraldcorp.com