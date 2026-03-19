미세 거품으로 부드럽게…빽다방 ‘에어폼 아메리카노’

[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 커피 브랜드 빽다방이 ‘에어폼 아메리카노’를 시즌 한정 출시한다고 19일 밝혔다.
신메뉴 ‘에어폼 아메리카노’는 스팀 방식으로 공기를 주입해 아메리카노 상단에 미세한 커피 거품층을 만든 아이스커피 메뉴다. 거품층으로 목 넘김이 보다 부드러운 것이 특징이다.
‘에어폼 아메리카노’는 기본 메뉴에 꿀, 헤이즐넛 시럽, 흑당 시럽 등을 추가해 취향에 따라 즐길 수 있다. 이번 신메뉴는 일부 매장을 제외한 전국 빽다방 및 빽다방 빵연구소에서 만나볼 수 있다.
빽다방 관계자는 “최근 아메리카노 중심의 커피 소비에서 나아가 질감과 목 넘김 등 마시는 경험 자체를 중시하는 소비자들이 늘어남에 따라 이번 신메뉴를 선보이게 됐다”라며, “부드러운 목 넘김과 색다른 마시는 재미를 담은 메뉴”라고 소개했다.
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March 18. 2026
미국에서 주유소와 편의점이 결합된 트래블센터(Travel Center)는 전 다양한 분야로 확장중이라고 코트라(KOTRA)가 전했다. 전미편의점협회(NACS) 자료에 따르면, 2026년 미국 내 트래블센터는 12만2620개에 달한다. 이들은 대형 식료품점이 점유하던 간편식 및 생활용품 시장을 빠르게 흡수하고 있다. 일부 대형 휴게소에서는 자체 PB(자체상표) 제품을 생산해 충성도 높은 마니아 고객층을 형성했다. 소비자들이 관광명소를 찾아가듯이 특정 주유소 체인을 찾아가는 현상도 나타났다. 전기차 보급 확대에 따라 충전 시간 고객 체류 시간이 길어짐에 따라 쇼핑과 식사 매출 비중이 더욱 높아지고 있다. 시장조사기관 IBIS World에 따르면, 식료품 판매는 미국 트래블센터 매출의 9%를 담당한다. 주로 간식류와 냉동식품, 음료 등이 판매된다. 매장의 즉석식품과 스낵 판매는 휘발유 판매보다 수익률이 높다. 최근 남부 지역을 중심으로 높은 인지도를 얻고 있는 기업은 버키스(Buc-ee’