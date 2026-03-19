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  • ‘감튀모임’ 이어 ‘케첩모임’?…하인즈, 당근과 손잡고 이벤트

  • 2026-03-19
하인즈 케첩 모임 이벤트 포스터 [하인즈 제공]
하인즈 케첩 모임 이벤트 포스터 [하인즈 제공]

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 토마토케첩 브랜드 하인즈가 지역 생활 커뮤니티 플랫폼 당근과 협업해 오프라인 커뮤니티 이벤트 ‘케첩모임’을 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 최근 당근 앱에서 유행하고 있는 ‘감튀모임’ 트렌드에서 착안했다. 케첩을 매개로 사람들을 연결하는 커뮤니티 이벤트다.

참가자 모집은 19일부터 오는 31일까지 당근 앱 내 커뮤니티 영역 상단 배너를 통해 진행한다. 지원자는 ‘제출하기’ 버튼을 클릭한 후 감자튀김, 계란말이, 스팸 중 케첩과 함께 즐기고 싶은 메뉴를 선택하고, 지원동기를 작성해서 제출하면 된다. 최종 참가자는 지원동기를 기준으로 총 100명을 선발한다. 행사 참여는 선발된 당사자 본인에 한해서다.

행사는 내달 7일 서울 을지로 ‘대성골뱅이’에서 진행된다. 하인즈와 당근은 지역 소상공인과의 협업을 고려해 을지로의 대표 노포 식당을 행사 장소로 선정했다. 행사 당일에는 감자튀김을 비롯해 계란말이, 스팸 등 케첩과 페어링하기 좋은 메뉴가 무료로 제공된다. 참여자들은 음식을 즐기며 자유롭게 교류하는 시간을 갖을 수 있다.

현장에서는 베스트 지원자 선정, 베스트 드레서 선발 등 다양한 참여형 프로그램도 함께 진행될 예정이다.

또한 행사 참가자 전원에게는 하인즈 X 당근 콜라보 한정판 굿즈가 증정된다. ‘케첩 홀릭’을 위해 당근과 협업해 특별 제작된 굿즈는 어디서든 하인즈 케첩을 페어링해 즐길 수 있는 ‘케첩 키링’으로 구성됐다.

하인즈 관계자는 “최근 MZ세대를 중심으로 음식과 취향을 매개로 한 커뮤니티 모임이 하나의 문화로 자리 잡고 있다”며 “이번 케첩모임은 케첩이라는 친숙한 요소를 통해 자연스럽게 모이고 교류할 수 있는 경험을 제공한다”라고 밝혔다.


gorgeous@heraldcorp.com

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