투썸플레이스, 청양마요 치즈 멜트 파니니·소시지 빵 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트카페 투썸플레이스가 ‘청양마요 치즈 멜트 파니니’와 ‘소시지 빵’을 출시한다고 18 밝혔다.
신제품은 한식의 매콤함을 더한 ‘청양마요 치즈 멜트 파니니’와 통 소시지의 탱글탱글함을 즐길 수 있는 ‘소시지 빵’의 2종이다.
‘청양마요 치즈 멜트 파니니’는 청양고추 특유의 알싸한 매운맛을 베이스로 한 청양마요 소스에 치킨과 치즈가 어우러지는 제품이다. K-푸드 감성을 카페 파니니로 재해석했다. ‘올데이 투썸 세트’ 적용 대상 메뉴다. 아메리카노와 함께 구매 시 2000원 할인된다.
‘소시지 빵’은 바삭한 페이스트리에 짭조름한 소시지를 더하고 치즈를 뿌렸다.
투썸플레이스 관계자는 “최근 커피와 함께 간편하게 식사를 해결하는 ‘커브레족(Coffee+Bread)’ 소비 패턴이 확산하고 있다”라며 “투썸플레이스는 커피와 함께 즐기기 좋은 델리와 베이커리 메뉴를 꾸준히 선보일 계획”이라고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
March 18. 2026
미국에서 주유소와 편의점이 결합된 트래블센터(Travel Center)는 전 다양한 분야로 확장중이라고 코트라(KOTRA)가 전했다. 전미편의점협회(NACS) 자료에 따르면, 2026년 미국 내 트래블센터는 12만2620개에 달한다. 이들은 대형 식료품점이 점유하던 간편식 및 생활용품 시장을 빠르게 흡수하고 있다. 일부 대형 휴게소에서는 자체 PB(자체상표) 제품을 생산해 충성도 높은 마니아 고객층을 형성했다. 소비자들이 관광명소를 찾아가듯이 특정 주유소 체인을 찾아가는 현상도 나타났다. 전기차 보급 확대에 따라 충전 시간 고객 체류 시간이 길어짐에 따라 쇼핑과 식사 매출 비중이 더욱 높아지고 있다. 시장조사기관 IBIS World에 따르면, 식료품 판매는 미국 트래블센터 매출의 9%를 담당한다. 주로 간식류와 냉동식품, 음료 등이 판매된다. 매장의 즉석식품과 스낵 판매는 휘발유 판매보다 수익률이 높다. 최근 남부 지역을 중심으로 높은 인지도를 얻고 있는 기업은 버키스(Buc-ee’