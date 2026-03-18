투썸플레이스, 청양마요 치즈 멜트 파니니·소시지 빵 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트카페 투썸플레이스가 ‘청양마요 치즈 멜트 파니니’와 ‘소시지 빵’을 출시한다고 18 밝혔다.

신제품은 한식의 매콤함을 더한 ‘청양마요 치즈 멜트 파니니’와 통 소시지의 탱글탱글함을 즐길 수 있는 ‘소시지 빵’의 2종이다.

‘청양마요 치즈 멜트 파니니’는 청양고추 특유의 알싸한 매운맛을 베이스로 한 청양마요 소스에 치킨과 치즈가 어우러지는 제품이다. K-푸드 감성을 카페 파니니로 재해석했다. ‘올데이 투썸 세트’ 적용 대상 메뉴다. 아메리카노와 함께 구매 시 2000원 할인된다.

‘소시지 빵’은 바삭한 페이스트리에 짭조름한 소시지를 더하고 치즈를 뿌렸다.

투썸플레이스 관계자는 “최근 커피와 함께 간편하게 식사를 해결하는 ‘커브레족(Coffee+Bread)’ 소비 패턴이 확산하고 있다”라며 “투썸플레이스는 커피와 함께 즐기기 좋은 델리와 베이커리 메뉴를 꾸준히 선보일 계획”이라고 말했다.

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