“인천공항에서 맛보세요”…아워홈, ‘BTS 더 시티 아리랑 서울’ 참여

[리얼푸드=육성연 기자]아워홈은 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL)’ 행사의 F&B 파트너로 참여한다고 18일 전했다. 인천공항에서 BTS 더 시티 아리랑 서울 행사에 참여하는 기업은 아워홈이 유일하다.
하이브의 ‘더 시티’는 소속 아티스트 콘서트나 앨범 발매 시점에 맞춰 도시 전역에 다양한 이벤트를 진행하는 ‘도시형 플레이 파크’ 행사다. 이번 BTS 더 시티 아리랑 서울은 오는 20일부터 내달 19일까지 진행된다.
아워홈은 인천공항 제1, 2여객터미널에 위치한 ‘컬리너리스퀘어 바이 아워홈’ 매장에서 BTS 더 시티 아리랑 서울 콘셉트와 연계한 특별 메뉴를 선보인다. 메뉴명은 ‘BTS THE CITY Welcome&Farewell’ 세트로 방탄소년단 멤버들의 선호 메뉴인 들기름 비빔 메밀과 돈가스 세트로 구성했다.
매장 공간도 새롭게 꾸며진다. 인천공항 내 컬리너리스퀘어를 비롯해 아워홈그라운드, 하이커스테이션 등 주요 매장에 BTS 더 시티 아리랑 서울의 브랜딩을 적용했다.
이와 함께 메뉴 구매 고객에게는 스카프, 키링 등을 증정한다. 증정 이벤트는 오는 20일부터 22일, 내달 4일부터 13일까지 두 차례에 걸쳐 진행한다.
아워홈 관계자는 “한국 여행의 시작과 마지막 순간에 따뜻한 환대와 환송 의미를 담은 ‘OUR love song is HOME’의 메시지를 테마 공간에 담고자 했다”며 “먹거리와 공간 브랜딩, 굿즈 이벤트를 결합했다”라고 말했다.
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March 18. 2026
미국에서 주유소와 편의점이 결합된 트래블센터(Travel Center)는 전 다양한 분야로 확장중이라고 코트라(KOTRA)가 전했다. 전미편의점협회(NACS) 자료에 따르면, 2026년 미국 내 트래블센터는 12만2620개에 달한다. 이들은 대형 식료품점이 점유하던 간편식 및 생활용품 시장을 빠르게 흡수하고 있다. 일부 대형 휴게소에서는 자체 PB(자체상표) 제품을 생산해 충성도 높은 마니아 고객층을 형성했다. 소비자들이 관광명소를 찾아가듯이 특정 주유소 체인을 찾아가는 현상도 나타났다. 전기차 보급 확대에 따라 충전 시간 고객 체류 시간이 길어짐에 따라 쇼핑과 식사 매출 비중이 더욱 높아지고 있다. 시장조사기관 IBIS World에 따르면, 식료품 판매는 미국 트래블센터 매출의 9%를 담당한다. 주로 간식류와 냉동식품, 음료 등이 판매된다. 매장의 즉석식품과 스낵 판매는 휘발유 판매보다 수익률이 높다. 최근 남부 지역을 중심으로 높은 인지도를 얻고 있는 기업은 버키스(Buc-ee’