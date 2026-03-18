“인천공항에서 맛보세요”…아워홈, ‘BTS 더 시티 아리랑 서울’ 참여

[리얼푸드=육성연 기자]아워홈은 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL)’ 행사의 F&B 파트너로 참여한다고 18일 전했다. 인천공항에서 BTS 더 시티 아리랑 서울 행사에 참여하는 기업은 아워홈이 유일하다.

하이브의 ‘더 시티’는 소속 아티스트 콘서트나 앨범 발매 시점에 맞춰 도시 전역에 다양한 이벤트를 진행하는 ‘도시형 플레이 파크’ 행사다. 이번 BTS 더 시티 아리랑 서울은 오는 20일부터 내달 19일까지 진행된다.

아워홈은 인천공항 제1, 2여객터미널에 위치한 ‘컬리너리스퀘어 바이 아워홈’ 매장에서 BTS 더 시티 아리랑 서울 콘셉트와 연계한 특별 메뉴를 선보인다. 메뉴명은 ‘BTS THE CITY Welcome&Farewell’ 세트로 방탄소년단 멤버들의 선호 메뉴인 들기름 비빔 메밀과 돈가스 세트로 구성했다.

매장 공간도 새롭게 꾸며진다. 인천공항 내 컬리너리스퀘어를 비롯해 아워홈그라운드, 하이커스테이션 등 주요 매장에 BTS 더 시티 아리랑 서울의 브랜딩을 적용했다.

이와 함께 메뉴 구매 고객에게는 스카프, 키링 등을 증정한다. 증정 이벤트는 오는 20일부터 22일, 내달 4일부터 13일까지 두 차례에 걸쳐 진행한다.

아워홈 관계자는 “한국 여행의 시작과 마지막 순간에 따뜻한 환대와 환송 의미를 담은 ‘OUR love song is HOME’의 메시지를 테마 공간에 담고자 했다”며 “먹거리와 공간 브랜딩, 굿즈 이벤트를 결합했다”라고 말했다.

gorgeous@heraldcorp.com