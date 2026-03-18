유당까지 덜어냈다…풀무원다논 ‘더블제로 액티비아’

[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원다논의 발효유 브랜드 ‘액티비아(ACTIVIA)’가 발효유 ‘더블제로 액티비아’ 2종을 출시했다고 18일 밝혔다.
‘더블제로 액티비아’는 설탕 무첨가에 지방과 유당 함량을 모두 0%로 낮춘 발효유다. 150 ml 병 유형의 마시는 요거트다.
특히, ‘더블제로 액티비아’는 락토프리 제품으로 유당에 민감한 소비자도 부담 없이 즐길 수 있는 것이 특징이다. 열량은 한 병당 45kcal다. 병당 프로바이오틱스 400억 CFU를 담았다.
신제품 2종은 ‘그린플레인’과 ‘청사과’다. ‘그린플레인’은 요거트 본연의 풍미를 살린 플레인 맛이다. ‘청사과’는 새콤달콤한 청사과의 향을 더했다.
풀무원다논 액티비아는 신제품 출시를 기념해 공식 SNS에서 소비자 참여 퀴즈 이벤트를 진행한다. 이벤트 게시물에 ‘더블제로 액티비아’의 제로 성분을 댓글로 맞히면 추첨을 통해 제품을 증정한다.
김동진 풀무원다논 액티비아 팀장은 “액티비아는 그동안 당과 열량 부담을 낮추는 방향으로 제품을 개선해 왔다”라며 “신제품 역시 요거트 본연의 맛은 유지하면서 섭취 부담 요소를 덜어냈다”고 전했다.
gorgeous@heraldcorp.com
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March 18. 2026
미국에서 주유소와 편의점이 결합된 트래블센터(Travel Center)는 전 다양한 분야로 확장중이라고 코트라(KOTRA)가 전했다. 전미편의점협회(NACS) 자료에 따르면, 2026년 미국 내 트래블센터는 12만2620개에 달한다. 이들은 대형 식료품점이 점유하던 간편식 및 생활용품 시장을 빠르게 흡수하고 있다. 일부 대형 휴게소에서는 자체 PB(자체상표) 제품을 생산해 충성도 높은 마니아 고객층을 형성했다. 소비자들이 관광명소를 찾아가듯이 특정 주유소 체인을 찾아가는 현상도 나타났다. 전기차 보급 확대에 따라 충전 시간 고객 체류 시간이 길어짐에 따라 쇼핑과 식사 매출 비중이 더욱 높아지고 있다. 시장조사기관 IBIS World에 따르면, 식료품 판매는 미국 트래블센터 매출의 9%를 담당한다. 주로 간식류와 냉동식품, 음료 등이 판매된다. 매장의 즉석식품과 스낵 판매는 휘발유 판매보다 수익률이 높다. 최근 남부 지역을 중심으로 높은 인지도를 얻고 있는 기업은 버키스(Buc-ee’