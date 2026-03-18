유당까지 덜어냈다…풀무원다논 ‘더블제로 액티비아’

[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원다논의 발효유 브랜드 ‘액티비아(ACTIVIA)’가 발효유 ‘더블제로 액티비아’ 2종을 출시했다고 18일 밝혔다.

‘더블제로 액티비아’는 설탕 무첨가에 지방과 유당 함량을 모두 0%로 낮춘 발효유다. 150 ml 병 유형의 마시는 요거트다.

특히, ‘더블제로 액티비아’는 락토프리 제품으로 유당에 민감한 소비자도 부담 없이 즐길 수 있는 것이 특징이다. 열량은 한 병당 45kcal다. 병당 프로바이오틱스 400억 CFU를 담았다.

신제품 2종은 ‘그린플레인’과 ‘청사과’다. ‘그린플레인’은 요거트 본연의 풍미를 살린 플레인 맛이다. ‘청사과’는 새콤달콤한 청사과의 향을 더했다.

풀무원다논 액티비아는 신제품 출시를 기념해 공식 SNS에서 소비자 참여 퀴즈 이벤트를 진행한다. 이벤트 게시물에 ‘더블제로 액티비아’의 제로 성분을 댓글로 맞히면 추첨을 통해 제품을 증정한다.

김동진 풀무원다논 액티비아 팀장은 “액티비아는 그동안 당과 열량 부담을 낮추는 방향으로 제품을 개선해 왔다”라며 “신제품 역시 요거트 본연의 맛은 유지하면서 섭취 부담 요소를 덜어냈다”고 전했다.

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