이보은 마르쉐 설립자 강연…한식문화공간 이음, 3월 한식 콘서트

[리얼푸드=육성연 기자] 농림축산식품부와 한식진흥원이 주최·주관하는 ‘3월 한식콘서트’가 오는 27일 오후 2시, 서울시 종로구 한식문화공간 이음에서 개최한다.
강연자는 농부시장 마르쉐 공동설립자이자 시장운영자그룹 마르쉐친구들의 이보은 대표다. 이보은 대표는 도심형 파머스마켓 ‘농부시장 마르쉐’를 시작하며 농부와 소비자가 직접 만나 소통하는 시장 문화를 만들어왔다.
이번 콘서트는 생산 과정과 환경, 그리고 사람 사이의 관계를 함께 고민하는 새로운 미식의 가치에 관해 이야기를 나눌 예정이다. 먹거리와 미식 문화에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.
참가 신청은 오는 18일부터 한식진흥원 누리집에서 접수하면 된다.
한식콘서트는 한식문화공간 이음에서 매월 다양한 주제로 열리는 인문학 프로그램이다. 농림축산식품부와 한식진흥원이 주최·주관하고 있다.
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March 16. 2026
캐나다에서 한국 특유의 식감을 살린 디저트가 인기라고 코트라(KOTRA)가 전했다. 최근 캐나다 소비자들은 단순한 단맛에서 벗어나 새로운 식감과 시각적 요소를 강조한 제품을 선호하는 방향으로 트렌드가 변화하고 있다. 현지 유통 매장 관계자 J 씨는 코트라를 통해 “최근에는 K-콘텐츠의 영향으로 한국식 식감을 경험하려는 비아시아계 현지인의 유입 속도가 매우 빨라지면서 고객층이 다각화되는 추세”라고 전했다. 이어 “한국 디저트의 현장 반응은 매우 뜨거우며, 한국식 제품이 단순 판매를 넘어 현지 베이커리 시장의 트렌드를 주도하고 있다”라고 말했다. 그는 “SNS 콘텐츠를 접하고 특정 제품을 구매하는 고객이 급증하면서 ‘두바이 쫀득 쿠키’, ‘말차 쫀득 쿠키’ 등 트렌드를 반영한 파생 제품이 많이 팔린다”라고 덧붙였다. 코트라 관계자는 “‘쫀득한 식감(Chewy)’은 기존 북미 베이커리 제품과 차별화되는 핵심 경쟁 요소”라며 “바삭함이나 단맛 중심인 현지 시장에서 복합적이고 탄력 있는 식감