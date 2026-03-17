이보은 마르쉐 설립자 강연…한식문화공간 이음, 3월 한식 콘서트

[리얼푸드=육성연 기자] 농림축산식품부와 한식진흥원이 주최·주관하는 ‘3월 한식콘서트’가 오는 27일 오후 2시, 서울시 종로구 한식문화공간 이음에서 개최한다.

강연자는 농부시장 마르쉐 공동설립자이자 시장운영자그룹 마르쉐친구들의 이보은 대표다. 이보은 대표는 도심형 파머스마켓 ‘농부시장 마르쉐’를 시작하며 농부와 소비자가 직접 만나 소통하는 시장 문화를 만들어왔다.

이번 콘서트는 생산 과정과 환경, 그리고 사람 사이의 관계를 함께 고민하는 새로운 미식의 가치에 관해 이야기를 나눌 예정이다. 먹거리와 미식 문화에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.

참가 신청은 오는 18일부터 한식진흥원 누리집에서 접수하면 된다.

한식콘서트는 한식문화공간 이음에서 매월 다양한 주제로 열리는 인문학 프로그램이다. 농림축산식품부와 한식진흥원이 주최·주관하고 있다.

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