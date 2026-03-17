대상웰라이프, 쿨링향 더한 ‘아르포텐 쿨링업’ 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 대상웰라이프가 쿨링감을 더한 아르기닌 에너지 드링크 ‘아르포텐 쿨링업’을 선보인다고 17일 전했다.

아르포텐 쿨링업은 일상에서 수분과 활력을 보충할 수 있도록 설계된 제품이다. 음용 시 입안에 퍼지는 쿨링향으로 청량감이 특징이다.

신제품은 활동 중 부족해지기 쉬운 수분과 에너지를 보충할 수 있도록 전해질 4종과 아르기닌 2000mg, 비타민B군 4종을 함유했다. 활력 충전에 도움이 되는 타우린 1000mg을 더했다. 또한 대상그룹의 기술력을 바탕으로 개발된 ‘DS 블렌드’를 적용했다.

카페인 함량은 기존 제품 대비 약 35% 낮춘 78mg이다. 과라나 열매에서 추출한 식물 유래 원료를 사용했다. 여기에 카페인과 테아닌을 1대2 비율로 배합했다. 무설탕∙저열량이다.

대상웰라이프 관계자는 “아르포텐 쿨링업은 기존 에너지 드링크와 차별화된 쿨링 경험을 제공하는 제품”이라며 “운동 후 땀을 흘렸을 때나 업무 중 리프레시가 필요한 순간 시원하게 즐길 수 있는 음료”라고 말했다.

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