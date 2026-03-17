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  • “디저트부터 파인다이닝까지” 페어몬트 서울, 봄 메뉴

  • 2026-03-17
페어몬트 서울 마리포사 봄 시즌 메뉴 [페어몬트 서울 제공]
페어몬트 서울 마리포사 봄 시즌 메뉴 [페어몬트 서울 제공]

[리얼푸드=육성연 기자] 여의도 페어몬트 앰배서더 서울이 봄을 맞아 시즌 미식 프로모션을 선보인다고 17일 전했다.

호텔 로비 더 아트리움 라운지에서는 봄의 분위기를 담은 시즌 케이크 3종을 판매한다. ‘초록 목련’은 홀케이크와 미니케이크 2가지로 제공된다. 녹차 무스와 바닐라 목련 몽떼 크림, 밀크 몽떼 크림이 특징이다. 케이크 위에는 초콜릿으로 표현한 목련 장식을 추가했다.

‘자스민 드 수아’는 아몬드 제누아즈 위에 자스민 무스와 금귤 마멀레이드, 오렌지 가나슈 몽떼를 더했다. ‘에끌라 드 시트롱’은 오렌지 마멀레이드와 시트러스 치즈 무스, 화이트 다쿠아즈 시트가 어우러진다.

29층 파인다인닝 마리포사에서는 제철 식재료를 재해석한 ‘마리포사 스프링 메뉴’를 선보인다. 봄 관자를 활용한 관자 무스와 세비체를 시작으로, 갑오징어와 화이트 아스파라거스 요리가 나온다. 이어 봄 암꽃게를 훈연한 완두콩 로열, 닭 무스와 푸아그라로 속을 채운 모렐 버섯, 버터와 레몬으로 구워낸 도다리 뫼니에르 등이 이어진다.

특히 메인인 한우 안심구이는 제철 아스파라거스를 퓌레와 겔, 그릴 구이 등 세 가지 방식으로 조리했다. 쌉싸름한 더덕 주(Jus)를 곁들여 완성했다. 코스의 마무리는 ‘베르가못 엠버’와 디저트 ‘마리포사 블랑’이다. 마리포사의 스프링 코스는 Degustation (5코스), Chef’s Collection (6코스), Gala Tribute (8코스) 중 선택할 수 있다. 이번 프로모션은 오는 5월 31일까지다.

페어몬트 서울 관계자는 “이번 봄 미식 프로모션은 화사한 비주얼로 시선을 사로잡는 시즌 케이크와 제철 식재료의 짙은 풍미를 담아낸 코스 요리까지, 호텔 곳곳에서 봄의 미식을 경험할 수 있도록 기획했다”고 전했다.


gorgeous@heraldcorp.com

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