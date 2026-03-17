바로 굽는다…삼립, 해동·발효 필요 없는 휴면생지

[리얼푸드=육성연 기자] 삼립이 조리 시간을 줄일 수 있는 ‘FTO(Frozen to Oven) 기술’ 휴면생지 제품 2종을 출시한다고 17일 전했다.
이번 제품은 삼립의 B2B 솔루션 브랜드 ‘얌’이 선보이는 ‘바로생지’ 라인업 중 하나다. 별도의 반죽 성형이나 해동, 발효 과정 없이 곧바로 구울 수 있다. 삼립은 지난 4월 발효 단계를 생략했던 ‘RTB(Ready to Bake) 휴면생지’를 출시한 데 이어, 이번에는 해동 과정까지 없앤 FTO 제품을 선보인다.
기존 휴면생지는 반죽 내부 수분이 불규칙하게 얼어 있어 해동 없이 구울 경우 모양이 뒤틀리거나 식감이 거칠어지는 기술적 한계가 있었다. 삼립은 이를 해결하기 위해 FTO 전용 원료 및 배합 기술을 도입했다.
해동·발효 단계가 생략되면서 전체 조리 시간은 20분 내외로 줄어들었다. 이는 일반 휴면생지 대비 약 86% 단축된 수치다.
제품은 상큼한 망고 필링을 넣은 ‘망고패스츄리’, 딸기∙크랜베리∙라즈베리가 믹스된 ‘트리플베리패스츄리’ 등 2종이다.
두 제품 모두 삼립의 B2B 솔루션 브랜드 ‘얌스토어’에서 판매한다. 카페 및 외식 사업자뿐 아니라 일반 소비자도 구매할 수 있다.
삼립 관계자는 “이번 신제품에 적용된 ‘FTO기술’은 기존 조리 과정에서 발생하는 시간을 줄이는 데 집중해 개발됐다”라며 “앞으로도 다양한 연구 개발을 통해 사용자 편의성을 높인 혁신적인 제품을 지속 선보일 것”이라고 말했다.
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March 16. 2026
캐나다에서 한국 특유의 식감을 살린 디저트가 인기라고 코트라(KOTRA)가 전했다. 최근 캐나다 소비자들은 단순한 단맛에서 벗어나 새로운 식감과 시각적 요소를 강조한 제품을 선호하는 방향으로 트렌드가 변화하고 있다. 현지 유통 매장 관계자 J 씨는 코트라를 통해 “최근에는 K-콘텐츠의 영향으로 한국식 식감을 경험하려는 비아시아계 현지인의 유입 속도가 매우 빨라지면서 고객층이 다각화되는 추세”라고 전했다. 이어 “한국 디저트의 현장 반응은 매우 뜨거우며, 한국식 제품이 단순 판매를 넘어 현지 베이커리 시장의 트렌드를 주도하고 있다”라고 말했다. 그는 “SNS 콘텐츠를 접하고 특정 제품을 구매하는 고객이 급증하면서 ‘두바이 쫀득 쿠키’, ‘말차 쫀득 쿠키’ 등 트렌드를 반영한 파생 제품이 많이 팔린다”라고 덧붙였다. 코트라 관계자는 “‘쫀득한 식감(Chewy)’은 기존 북미 베이커리 제품과 차별화되는 핵심 경쟁 요소”라며 “바삭함이나 단맛 중심인 현지 시장에서 복합적이고 탄력 있는 식감