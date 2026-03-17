불맛·소스·마늘의 조화…매드포갈릭, ‘Red Horse Energy’ 신메뉴

[리얼푸드=육성연 기자] 엠에프지코리아가 운영하는 ‘모두의 다이닝’ 매드포갈릭이 봄철을 맞아 ‘Red Horse Energy’를 테마로 한 신메뉴 4종을 출시한다고 17일 알렸다.

신메뉴는 불맛과 육즙, 매드포갈릭만의 특제 소스와 마늘 향이 어우러진 것이 특징이다. 여기에 붉은 색감을 활용한 비주얼로 봄 분위기를 더했다.

먼저 ‘골든 레이어 시그니처 라자냐’는 갈릭 라구 소스와 갈릭 크림치즈, 가지를 층층이 쌓았다. ‘더 레드 스테이크 라구 피자’ 역시 레드 라구 소스를 베이스로 작은 크기의 스테이크를 올렸다.

‘오션 파이어 파스타’는 다양한 해산물과 갈릭 칠리 오일이 어우러진 메뉴다. 중독적인 매콤한 불맛을 낸다. 직화로 구운 등심 스테이크와 제철 채소에 크리미 갈릭 드레싱을 곁들인 ‘더 레드 스테이크_럭스 샐러드’도 있다.

인스타그램 인증샷 이벤트도 진행한다. 내달 30일까지 매장에서 신메뉴를 즐긴 후, 매드포갈릭 공식 인스타그램 계정에 태그한 다음 개인 계정에 인증샷을 올리면 된다. 매월 추첨을 통해 매드포갈릭 2인 식사권을 증정한다.

윤다예 엠에프지코리아 대표는 “신메뉴는 원재료 본연의 맛과 매드포갈릭만의 차별화된 레시피의 정교한 결합으로 단순한 식사를 넘어 기억에 남는 강렬한 미식 경험을 선사하고자 했다”고 소개했다.

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