나만의 문구 새긴다…아영FBC, 잠실 에비뉴엘서 봄와인 행사

[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 서울 잠실 롯데백화점 에비뉴엘 지하 1층 아메바 팝업 존에서 봄 시즌 와인·위스키 팝업 행사를 운영한다고 16일 알렸다.

16일부터 내달 1일까지 열리는 봄 와인 팝업은 벚꽃 시즌에 맞춘 봄 연출과 체험형 콘텐츠를 결합한 행사다. 아영FBC는 스파클링 와인 브랜드 뵈브 드 베르네(Veuve du Vernay)를 중심으로 공간을 조성했다. 브랜드 대표 이미지인 꽃을 활용해 현장 전반에 계절감을 더할 예정이다.

행사에서는 화이트와인과 스파클링 와인을 중심으로 다양한 제품을 선보인다. 대표 품목으로는 뵈브 드 베르네 브뤼(Veuve du Vernay Brut), 뵈브 드 베르네 아이스 드미 섹(Veuve du Vernay Ice Demi Sec), 벡스 리슬링(Vecks Riesling), 와클리프 베이 소비뇽블랑(Wycliffe Bay Sauvignon Blanc), 블랙타워 러블리 드림 리슬링(Black Tower Lovely Dream Riesling), 메종 넘버 나인 로제(Maison No. 9 Rosé) 등이다.

일부 품목은 2병 구매 시 할인 혜택도 함께 누릴 수 있다. 티냐넬로(Tignanello), 사시카이아(Sassicaia) 등 상징성 있는 수퍼투스칸도 함께 선보인다.

현장에서는 고객이 8종의 와인을 시음하며 자신의 취향을 찾아볼 수 있는 프로그램도 운영한다. 자신에게 맞는 와인을 고를 수 있도록 구성했다. 품목별 테이스팅 노트 카드도 함께 제공한다.

‘나만의 와인 꾸미기’ 콘셉트의 각인 서비스도 마련된다. 구매 고객을 대상으로 와인과 위스키는 물론 와인잔과 글랜 캐런잔에도 원하는 문구를 새길 수 있다.

팝업 공간의 우측 후면은 별도의 위스키 존으로 운영된다. 해당 구역에서는 위스키 시음과 특가 판매를 함께 진행할 계획이다.

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