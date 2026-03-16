면사랑, 최대 41% 할인에 쿠폰도 쏜다…네이버 ‘푸드페스타’참가

[리얼푸드=육성연 기자] 면·소스 전문기업 면사랑이 네이버플러스 스토어에서 진행되는 ‘푸드페스타’에 참가한다고 16일 밝혔다. 인기 제품을 최대 41% 할인 판매한다. 이번 행사는 오는 22일까지다.

먼저 시원한 면 요리와 튀김 메뉴를 함께 즐길 수 있는 ‘면사랑 시원한 한상차림 세트’(냉우동, 냉메밀소바, 프리미엄 튀김새우, 갓튀긴 통등심 돈까스)를 최대 41% 할인 판매한다.

또한 일본식 면 요리를 한데 모은 ‘면사랑 일본의 맛 기획전 세트’(가쓰오우동, 차슈돈코츠라멘, 카라이차슈돈코츠라멘, 마제소바, 프리미엄 튀김새우, 갓튀긴오징어튀김)도 최대 34%까지 낮춘 가격에 구매할 수 있다.

면사랑 국수·쫄면 모음 세트(비빔막국수, 비빔쫄면, 콩국수, 메밀소바)와 면사랑 야식 간편식 세트(떡볶이범벅, 직화크림불닭면, 갓튀긴오징어튀김, 프리미엄 튀김새우)도 특가로 제공된다.

행사 기간 추가 혜택도 있다. 매일 페스타 전용 타임세일 시간(00시, 11시, 18시)에 1만원 이상 구매 시 10% 추가 할인 쿠폰을 제공한다. 또한, 네이버 브랜드스토어 알림받기 설정 시 최대 2000원 할인 쿠폰도 증정한다.

면사랑 관계자는 “면사랑의 다양한 인기 제품을 보다 합리적인 가격에 경험할 수 있도록 이번 할인전을 마련했다”라고 말했다.

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