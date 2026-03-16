지금 배민 주문하면 7000원 할인…빽보이피자 ‘배민페스타’

[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 피자 포장·배달 전문 브랜드 빽보이피자가 배달의민족이 진행하는 ‘배민페스타’를 통해 최대 7000원 할인 혜택을 제공한다고 16일 밝혔다. 3월 16~29일까지다.
행사 기간 배달의민족 앱 내 ‘배민페스타’ 이벤트 페이지에서 빽보이피자를 선택한 뒤 할인 쿠폰을 내려받아 주문 결제 시 적용하면 혜택을 받을 수 있다.
매일 선착순으로 7000원 할인 쿠폰을 발급받을 수 있다. 모든 고객에게 4000원 기본 할인 쿠폰도 제공한다. 쿠폰은 ID당 1일 1회 내려받을 수 있다. 배달·픽업 주문 모두에 적용된다. 최소 주문 금액은 18900원이다. 타 쿠폰과 중복 적용은 불가하다.
빽보이피자 관계자는 “고객들이 부담 없이 빽보이피자를 즐길 수 있도록 배달의민족과 함께 이번 프로모션을 마련했다”라고 말했다.
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March 16. 2026
캐나다에서 한국 특유의 식감을 살린 디저트가 인기라고 코트라(KOTRA)가 전했다. 최근 캐나다 소비자들은 단순한 단맛에서 벗어나 새로운 식감과 시각적 요소를 강조한 제품을 선호하는 방향으로 트렌드가 변화하고 있다. 현지 유통 매장 관계자 J 씨는 코트라를 통해 “최근에는 K-콘텐츠의 영향으로 한국식 식감을 경험하려는 비아시아계 현지인의 유입 속도가 매우 빨라지면서 고객층이 다각화되는 추세”라고 전했다. 이어 “한국 디저트의 현장 반응은 매우 뜨거우며, 한국식 제품이 단순 판매를 넘어 현지 베이커리 시장의 트렌드를 주도하고 있다”라고 말했다. 그는 “SNS 콘텐츠를 접하고 특정 제품을 구매하는 고객이 급증하면서 ‘두바이 쫀득 쿠키’, ‘말차 쫀득 쿠키’ 등 트렌드를 반영한 파생 제품이 많이 팔린다”라고 덧붙였다. 코트라 관계자는 “‘쫀득한 식감(Chewy)’은 기존 북미 베이커리 제품과 차별화되는 핵심 경쟁 요소”라며 “바삭함이나 단맛 중심인 현지 시장에서 복합적이고 탄력 있는 식감