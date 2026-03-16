지금 배민 주문하면 7000원 할인…빽보이피자 ‘배민페스타’

[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 피자 포장·배달 전문 브랜드 빽보이피자가 배달의민족이 진행하는 ‘배민페스타’를 통해 최대 7000원 할인 혜택을 제공한다고 16일 밝혔다. 3월 16~29일까지다.

행사 기간 배달의민족 앱 내 ‘배민페스타’ 이벤트 페이지에서 빽보이피자를 선택한 뒤 할인 쿠폰을 내려받아 주문 결제 시 적용하면 혜택을 받을 수 있다.

매일 선착순으로 7000원 할인 쿠폰을 발급받을 수 있다. 모든 고객에게 4000원 기본 할인 쿠폰도 제공한다. 쿠폰은 ID당 1일 1회 내려받을 수 있다. 배달·픽업 주문 모두에 적용된다. 최소 주문 금액은 18900원이다. 타 쿠폰과 중복 적용은 불가하다.

빽보이피자 관계자는 “고객들이 부담 없이 빽보이피자를 즐길 수 있도록 배달의민족과 함께 이번 프로모션을 마련했다”라고 말했다.

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