“점심엔 노브랜드 버거에서 인기세트 5000원에 즐기세요”

[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드가 노브랜드 버거 행사를 벌인다고 15일 전했다. 오는 16일부터 22일까지 점심시간(오전 11시~오후 2시) 동안 노브랜드 인기메뉴 세트 5종을 5000원에 판매한다. 품목은 어메이징 더블, 시그니처, 메가바이트, 오리지널 새우, 코울슬로 치킨 등이다.

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