REAL FOODS PREMIUM
Eat Play Cook Read Pet Go Green
  • Read

  • 먹는 장미오일…케이상사 ‘로즈퀸’ 선봬

  • 2026-03-15
케이상사 이선구 대표가 국내 최초 식용 장미오일을 소개하고 있다. [케이상사 제공]
케이상사 이선구 대표가 국내 최초 식용 장미오일을 소개하고 있다. [케이상사 제공]

[리얼푸드=육성연 기자] 케이상사 이선구 대표가 강남 엘리에나호텔에서 국내 최초 식용 장미오일 브랜드 ‘로즈퀸(Rose Queen)’을 소개했다고 15일 전했다.

이선구 대표는 ‘장미오일’ 단 1g을 추출하기 위해 3000송이의 장미가 필요하다며 희소성을 강조했다. 그는 “장미는 오랫동안 향수와 화장품 원료로만 소비됐지만, 그 안에 담긴 생리활성 물질의 가치는 식용으로 섭취할 때 비로소 온전히 발휘된다”고 말했다.

기존 수입 장미오일 제품의 장미 성분 함유량이 9.33%에 불과하지만, 로즈퀸은 이를 35%까지 끌어올렸다. 기존 제품 대비 3.7배 이상 높은 함유량이다. 이 대표는 “성분 함유량의 차이가 곧 효과 발현 속도의 차이”라며, 소비자가 보다 빠르게 체감할 수 있는 제품을 만드는 것이 로즈퀸 개발의 출발점이었다고 밝혔다.

장미오일에 함유된 비타민C는 레몬의 17배, 에스트로겐은 석류의 8배, 비타민A는 토마토의 20배다. 테르펜, 아스트린젠트, 항산화 성분 폴리페놀, 피토호르몬까지 다양한 생리활성 물질이 복합적으로 작용한다.

장미추출물과 관련한 국내 특허는 피부 주름완화·미백·노화방지·아토피치료를 비롯해 불면증 숙면, 수험생 기억력 증진, 비만·알레르기 관리, 항염·항균, 전립선비대증, 탈모방지·발모촉진, 허혈성 뇌질환 예방, 스트레스 완화·심리안정이다. 미국 FDA는 장미오일 관련 성분을 GRAS(일반적으로 안전하다고 인정) 등급으로 공인하고 있다.

로즈퀸은 변성전분 · 글리세린 · 카라기난을 주재료로 한 식물성 연질캡슐을 채택했다.


gorgeous@heraldcorp.com

관련기사

Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
March 11. 2026
‘레몬 구연산·2분 생파스타’ 2025년 일본의 히트 상품
일본식량신문에서 ‘2025년도 제44회 식품히트대상’의 수상 상품을 발표했다. 매년 초에 전년도 식품업계에서 가장 히트한 제품을 별도 선별위원회를 통해 상을 수여한다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 수상 종류는 식품히트대상, 우수히트상(4개 부문, 일반가공식품, 알콜, 냉장·냉동식품, 과자·빵), 롱 셀러(Long Seller)상으로 구성돼있다. 이번 수상의 경우, 식품히트대상은 수상 상품이 없으나, 우수 히트상 수상 상품 23개, 롱 셀러상 수상 상품 5개가 수상 대상으로 선정됐다. 작년 일본 소비자들은 ‘시간 단축·간편’, ‘건강·기능성’, ‘브랜드에 대한 신뢰도’, ‘즐거움’을 기준으로 제품을 구매한 것으로 나타났다. 먼저 주식인 쌀 가격 상승으로 인해 시간 단축·간편한 상품, 소량이어도 만족감을 충족시킬 수 있는 상품 수요가 높아졌다. 가공식품의 경우, 프라이팬이나 전자레인지 조리와 같은 간편성이 맞벌이 세대나 고령층에게 인기다. 우수히트상(
(주)헤럴드|주소 : 서울시 용산구 후암로4길 10 헤럴드 스퀘어|제호 : REAL FOODS|인터넷신문등록번호 : 서울 아03324
등록(발행)일자 : 2014. 09. 12|발행인ㆍ편집인 : 최진영|청소년보호책임자 : 홍승완|대표번호 : 02-727-0114