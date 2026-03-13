이디야커피를 천원에…“배민 픽업·멤버스 혜택 강화”

[리얼푸드=육성연 기자] 이디야커피가 고객 혜택을 강화한 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다.
이번 행사는 애플리케이션 배달의민족 ‘픽업’ 주문 시 아메리카노를 할인된 가격에 이용할 수 있다. 프로모션은 ‘아메리카노 1000원 딜’과 ‘10% 상시 할인’으로 구성됐다. ‘아메리카노 1000원 딜’은 오는 16일부터 22일까지다. 아메리카노 외 메뉴를 포함해 3200원 이상 구매 시 2200원 할인 혜택을 받을 수 있다. ‘10% 상시 할인’ 혜택은 29일까지 적용된다.
이디야멤버스 애플리케이션을 활용한 다양한 혜택도 제공하고 있다. 이디야멤버스 신규 가입 및 이벤트 참여 고객에게는 아메리카노(L) 50% 할인 쿠폰을 제공한다. 구독 서비스 ‘어디서나 블루패스’를 통해 다양한 멤버십 혜택을 이용할 수 있다.
또한 봄 시즌 메뉴 3종 랜덤 쿠폰과 iM뱅크 애플리케이션을 통한 제휴 음료 할인 쿠폰도 제공한다. 멤버스 픽업 이용 횟수에 따른 아메리카노(L) 무료 쿠폰을 받을 수 있다. 멤버스 픽업 및 배달 주문 미이용 고객에게 ‘연유뿌린 버터쫀득모찌’ 50% 할인 쿠폰 등 다양한 행사도 진행 중이다.
이디야커피 관계자는 “지난 2월 배달의민족 픽업 프로모션이 고객들의 높은 호응을 얻은 만큼 다양한 혜택을 준비했다”며 “앞으로도 모바일 플랫폼을 활용한 프로모션을 통해 고객 접점을 확대할 계획”이라고 말했다.
March 11. 2026
