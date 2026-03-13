이디야커피를 천원에…“배민 픽업·멤버스 혜택 강화”

[리얼푸드=육성연 기자] 이디야커피가 고객 혜택을 강화한 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 애플리케이션 배달의민족 ‘픽업’ 주문 시 아메리카노를 할인된 가격에 이용할 수 있다. 프로모션은 ‘아메리카노 1000원 딜’과 ‘10% 상시 할인’으로 구성됐다. ‘아메리카노 1000원 딜’은 오는 16일부터 22일까지다. 아메리카노 외 메뉴를 포함해 3200원 이상 구매 시 2200원 할인 혜택을 받을 수 있다. ‘10% 상시 할인’ 혜택은 29일까지 적용된다.

이디야멤버스 애플리케이션을 활용한 다양한 혜택도 제공하고 있다. 이디야멤버스 신규 가입 및 이벤트 참여 고객에게는 아메리카노(L) 50% 할인 쿠폰을 제공한다. 구독 서비스 ‘어디서나 블루패스’를 통해 다양한 멤버십 혜택을 이용할 수 있다.

또한 봄 시즌 메뉴 3종 랜덤 쿠폰과 iM뱅크 애플리케이션을 통한 제휴 음료 할인 쿠폰도 제공한다. 멤버스 픽업 이용 횟수에 따른 아메리카노(L) 무료 쿠폰을 받을 수 있다. 멤버스 픽업 및 배달 주문 미이용 고객에게 ‘연유뿌린 버터쫀득모찌’ 50% 할인 쿠폰 등 다양한 행사도 진행 중이다.

이디야커피 관계자는 “지난 2월 배달의민족 픽업 프로모션이 고객들의 높은 호응을 얻은 만큼 다양한 혜택을 준비했다”며 “앞으로도 모바일 플랫폼을 활용한 프로모션을 통해 고객 접점을 확대할 계획”이라고 말했다.

