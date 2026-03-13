“점심엔 세트가 5000원”…노브랜드 버거, ‘5K 런치타임’

[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드의 ‘노브랜드 버거’가 ‘5K 런치타임’ 행사를 진행한다고 13일 전했다.

‘5K 런치타임’은 고객들이 점심시간에 노브랜드 버거 인기 메뉴 세트를 보다 합리적인 가격으로 즐길 수 있도록 마련한 행사다. 오는 16일부터 22일까지다.

노브랜드 버거는 점심시간(오전 11시~오후 2시) 3시간 동안 매장 키오스크나 앱을 통해 어메이징 더블, 시그니처, 메가바이트, 오리지널 새우, 코울슬로 치킨 등 인기 메뉴 5종 세트를 5000원에 균일가로 판매한다. 고객은 메뉴에 따라 최대 30% 할인된 가격으로 세트 메뉴를 즐길 수 있다.

신세계푸드 관계자는 “외식비 부담이 커진 상황에서 고객들이 실제로 체감할 수 있는 혜택을 제공하고자 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 합리적인 가격과 차별화된 혜택으로 고객들이 부담 없이 즐길 수 있는 다양한 프로모션을 선보일 계획이다”라고 말했다.

