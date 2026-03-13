“점심엔 세트가 5000원”…노브랜드 버거, ‘5K 런치타임’

[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드의 ‘노브랜드 버거’가 ‘5K 런치타임’ 행사를 진행한다고 13일 전했다.
‘5K 런치타임’은 고객들이 점심시간에 노브랜드 버거 인기 메뉴 세트를 보다 합리적인 가격으로 즐길 수 있도록 마련한 행사다. 오는 16일부터 22일까지다.
노브랜드 버거는 점심시간(오전 11시~오후 2시) 3시간 동안 매장 키오스크나 앱을 통해 어메이징 더블, 시그니처, 메가바이트, 오리지널 새우, 코울슬로 치킨 등 인기 메뉴 5종 세트를 5000원에 균일가로 판매한다. 고객은 메뉴에 따라 최대 30% 할인된 가격으로 세트 메뉴를 즐길 수 있다.
신세계푸드 관계자는 “외식비 부담이 커진 상황에서 고객들이 실제로 체감할 수 있는 혜택을 제공하고자 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 합리적인 가격과 차별화된 혜택으로 고객들이 부담 없이 즐길 수 있는 다양한 프로모션을 선보일 계획이다”라고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
March 11. 2026
일본식량신문에서 ‘2025년도 제44회 식품히트대상’의 수상 상품을 발표했다. 매년 초에 전년도 식품업계에서 가장 히트한 제품을 별도 선별위원회를 통해 상을 수여한다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 수상 종류는 식품히트대상, 우수히트상(4개 부문, 일반가공식품, 알콜, 냉장·냉동식품, 과자·빵), 롱 셀러(Long Seller)상으로 구성돼있다. 이번 수상의 경우, 식품히트대상은 수상 상품이 없으나, 우수 히트상 수상 상품 23개, 롱 셀러상 수상 상품 5개가 수상 대상으로 선정됐다. 작년 일본 소비자들은 ‘시간 단축·간편’, ‘건강·기능성’, ‘브랜드에 대한 신뢰도’, ‘즐거움’을 기준으로 제품을 구매한 것으로 나타났다. 먼저 주식인 쌀 가격 상승으로 인해 시간 단축·간편한 상품, 소량이어도 만족감을 충족시킬 수 있는 상품 수요가 높아졌다. 가공식품의 경우, 프라이팬이나 전자레인지 조리와 같은 간편성이 맞벌이 세대나 고령층에게 인기다. 우수히트상(