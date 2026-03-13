완주하고 축제 즐긴다…카스 라이트, ‘서울마라톤’ 참여

[리얼푸드=육성연 기자] 카스 라이트가 ‘2026 서울마라톤’에 공식 후원사로 참여한다.고 13일 전했다

오는 15일 개최되는 ‘2026 서울마라톤’은 세계 정상급 선수가 참가하는 엘리트 부문과 시민 러너가 함께하는 마스터스 부문으로 운영된다. 올해는 9개국 173명의 엘리트 선수를 포함해 총 4만여 명의 러너가 출전한다.

카스 라이트는 ‘2026 서울러닝엑스포’에서 브랜드 체험 공간인 ‘카스 라이트 피니시 라운지(Cass Light Finish Lounge)’를 운영한다. 이 공간은 완주 후의 성취감을 ‘파티·인증·회복’ 세 가지 키워드로 풀어냈다.

전문 DJ의 디제잉 퍼포먼스가 함께하는 애프터 파티를 통해 마라톤 완주 후의 열기와 성취감을 이어간다. 또 레이스 기록을 남길 수 있는 인증 포스터 프로그램과 기록 연동 포토존, 응원 아이템 만들기 등 다양한 참여형 콘텐츠도 운영한다.

러닝 이후 몸을 풀 수 있는 리커버리 존에서는 스트레칭 프로그램 등을 통해 러너들의 회복도 도울 예정이다. 카스 라이트는 ‘2026 서울러닝엑스포’에서 카스 라이트와 카스 0.0 시음 행사를 별도로 운영한다.

서혜연 오비맥주 마케팅 부사장은 “카스 라이트는 아시아에서 가장 오래된 역사와 전통을 자랑하는 서울마라톤에 러너들이 완주 후 성취감을 온전히 즐길 수 있는 축제의 장을 마련했다”고 전했다.

