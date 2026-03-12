전용 디자인 적용…투썸플레이스, 하이드로 플라스크 한정판 MD

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 글로벌 텀블러 브랜드 하이드로 플라스크(Hydro Flask)와 협업한 신제품을 선보인다고 12일 전했다.

할리우드 배우들도 소장하는 텀블러로 주목받은 ‘하이드로 플라스크’는 지난 2024년 투썸플레이스와 첫 협업 상품 2종을 출시했다. 작년에는 품목을 10종으로 확대하고 연간 4만 개 이상 판매했다.

올해 투썸플레이스는 투썸에서만 만나볼 수 있는 색채를 적용했다. 용량과 디자인도 다양하다. 플렉스캡 트래블 보틀 709mL, 트래블 텀블러 709mL, 올어라운드 텀블러 473mL의 총 3종이다. 그레이톤을 중심으로 봄철에 어울리는 화사한 포인트 색채를 더했다.

세 가지 제품 모두 하이드로 플라스크의 독자적인 허니콤 구조 기술을 탑재해 보온·보냉 성능을 갖췄다. 보온은 50도 이상 최대 6시간, 보냉은 5도 미만 최대 12시간 지속된다.

투썸플레이스 관계자는 “‘하이드로 플라스크’와의 협업을 통해 음료를 마시는 다양한 상황에서 소비자에게 더 즐거운 경험을 제공할 것”이라고 기대했다.

gorgeous@heraldcorp.com