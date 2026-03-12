전용 디자인 적용…투썸플레이스, 하이드로 플라스크 한정판 MD

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 글로벌 텀블러 브랜드 하이드로 플라스크(Hydro Flask)와 협업한 신제품을 선보인다고 12일 전했다.
할리우드 배우들도 소장하는 텀블러로 주목받은 ‘하이드로 플라스크’는 지난 2024년 투썸플레이스와 첫 협업 상품 2종을 출시했다. 작년에는 품목을 10종으로 확대하고 연간 4만 개 이상 판매했다.
올해 투썸플레이스는 투썸에서만 만나볼 수 있는 색채를 적용했다. 용량과 디자인도 다양하다. 플렉스캡 트래블 보틀 709mL, 트래블 텀블러 709mL, 올어라운드 텀블러 473mL의 총 3종이다. 그레이톤을 중심으로 봄철에 어울리는 화사한 포인트 색채를 더했다.
세 가지 제품 모두 하이드로 플라스크의 독자적인 허니콤 구조 기술을 탑재해 보온·보냉 성능을 갖췄다. 보온은 50도 이상 최대 6시간, 보냉은 5도 미만 최대 12시간 지속된다.
투썸플레이스 관계자는 “‘하이드로 플라스크’와의 협업을 통해 음료를 마시는 다양한 상황에서 소비자에게 더 즐거운 경험을 제공할 것”이라고 기대했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
March 11. 2026
일본식량신문에서 ‘2025년도 제44회 식품히트대상’의 수상 상품을 발표했다. 매년 초에 전년도 식품업계에서 가장 히트한 제품을 별도 선별위원회를 통해 상을 수여한다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 수상 종류는 식품히트대상, 우수히트상(4개 부문, 일반가공식품, 알콜, 냉장·냉동식품, 과자·빵), 롱 셀러(Long Seller)상으로 구성돼있다. 이번 수상의 경우, 식품히트대상은 수상 상품이 없으나, 우수 히트상 수상 상품 23개, 롱 셀러상 수상 상품 5개가 수상 대상으로 선정됐다. 작년 일본 소비자들은 ‘시간 단축·간편’, ‘건강·기능성’, ‘브랜드에 대한 신뢰도’, ‘즐거움’을 기준으로 제품을 구매한 것으로 나타났다. 먼저 주식인 쌀 가격 상승으로 인해 시간 단축·간편한 상품, 소량이어도 만족감을 충족시킬 수 있는 상품 수요가 높아졌다. 가공식품의 경우, 프라이팬이나 전자레인지 조리와 같은 간편성이 맞벌이 세대나 고령층에게 인기다. 우수히트상(