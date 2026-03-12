중국으로 가는 일화 ‘초정탄산수’

[리얼푸드=육성연 기자] 식음료 기업 일화가 ‘초정탄산수’를 중국에 정식 수출한다고 12일 밝혔다.
1972년 출시된 국내 최초 탄산수 브랜드 ‘초정탄산수’는 세계 3대 광천수로 손꼽히는 충북 청원 초정리 광천수를 원수로 한 제품이다. 국제 품평회 ‘몽드 셀렉션’에서 품질을 인정받아 11년 연속 대상을 수상했다.
일화는 상하이 현지 파트너사와 협력해 최근 정식 수입 통관을 마쳤다. 4월 초부터 현지 시장에 선보일 예정이다. 첫 수출 물량은 20만 개다. 초정탄산수 250ml 캔과 350ml 페트(PET) 제품으로 구성됐다.
이번 수출은 초정탄산수의 중국 시장 첫 정식 진출이자, 맥콜과 일화차시에 이은 일화 제품의 세 번째 중국 시장 진출 사례다.
일화 관계자는 “초정탄산수는 오랜 브랜드 헤리티지와 깔끔한 맛으로 국내 소비자들에게 꾸준히 사랑받아 온 제품”이라며 “맥콜, 일화차시와 함께 프리미엄 RTD 제품 라인업을 확대해 중국 시장에서 브랜드 인지도를 높여 나갈 계획”이라고 밝혔다.
March 11. 2026
일본식량신문에서 ‘2025년도 제44회 식품히트대상’의 수상 상품을 발표했다. 매년 초에 전년도 식품업계에서 가장 히트한 제품을 별도 선별위원회를 통해 상을 수여한다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 수상 종류는 식품히트대상, 우수히트상(4개 부문, 일반가공식품, 알콜, 냉장·냉동식품, 과자·빵), 롱 셀러(Long Seller)상으로 구성돼있다. 이번 수상의 경우, 식품히트대상은 수상 상품이 없으나, 우수 히트상 수상 상품 23개, 롱 셀러상 수상 상품 5개가 수상 대상으로 선정됐다. 작년 일본 소비자들은 ‘시간 단축·간편’, ‘건강·기능성’, ‘브랜드에 대한 신뢰도’, ‘즐거움’을 기준으로 제품을 구매한 것으로 나타났다. 먼저 주식인 쌀 가격 상승으로 인해 시간 단축·간편한 상품, 소량이어도 만족감을 충족시킬 수 있는 상품 수요가 높아졌다. 가공식품의 경우, 프라이팬이나 전자레인지 조리와 같은 간편성이 맞벌이 세대나 고령층에게 인기다. 우수히트상(