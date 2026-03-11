복음자리 ‘LOW&CUT 저당 애사비’…“애사비 함량 늘렸어요”

[리얼푸드=육성연 기자] 대상다이브스 복음자리가 ‘LOW&CUT 저당 애사비’ 2종을 출시한다고 11일 전했다. 지난해 출시한 ‘저당 애사비 베이스’에서 애사비 함량은 늘리고, 기능성 표시 식품 인증을 획득한 제품이다.
신제품 ‘LOW&CUT 저당 애사비’는 ‘오리지널’과 복숭아 맛에 캐모마일을 더한 ‘피치캐모마일’ 총 2종이다. 병 타입(PET)과 스틱 타입의 2가지 형태다.
신제품 2종은 유기농 사과를 자연 발효해서 만든 스페인산 ‘사과초모식초’를 60% 함유했다. 대상이 직접 개발·생산한 대체감미료 알룰로스를 사용해 100g 기준 당 함량은 1g이다. 열량은 15kcal다. 또, 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있다고 알려진 ‘난소화성말토덱스트린’을 함유한 기능성 표시 식품으로 인증을 받았다.
‘LOW&CUT 저당 애사비’는 복음자리 브랜드스토어와 쿠팡 등 주요 이커머스 채널에서 먼저 선보인다. GS25에서도 오는 25일부터 만나볼 수 있다.
전혜미 대상다이브스 마케팅실장은 “강한 산미와 특유의 쿰쿰한 맛 때문에 애사비 섭취를 부담스러워하던 소비자들도 꾸준히 섭취할 수 있도록 신제품을 선보인다”고 소개했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
March 11. 2026
일본식량신문에서 ‘2025년도 제44회 식품히트대상’의 수상 상품을 발표했다. 매년 초에 전년도 식품업계에서 가장 히트한 제품을 별도 선별위원회를 통해 상을 수여한다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 수상 종류는 식품히트대상, 우수히트상(4개 부문, 일반가공식품, 알콜, 냉장·냉동식품, 과자·빵), 롱 셀러(Long Seller)상으로 구성돼있다. 이번 수상의 경우, 식품히트대상은 수상 상품이 없으나, 우수 히트상 수상 상품 23개, 롱 셀러상 수상 상품 5개가 수상 대상으로 선정됐다. 작년 일본 소비자들은 ‘시간 단축·간편’, ‘건강·기능성’, ‘브랜드에 대한 신뢰도’, ‘즐거움’을 기준으로 제품을 구매한 것으로 나타났다. 먼저 주식인 쌀 가격 상승으로 인해 시간 단축·간편한 상품, 소량이어도 만족감을 충족시킬 수 있는 상품 수요가 높아졌다. 가공식품의 경우, 프라이팬이나 전자레인지 조리와 같은 간편성이 맞벌이 세대나 고령층에게 인기다. 우수히트상(