복음자리 ‘LOW&CUT 저당 애사비’…“애사비 함량 늘렸어요”

[리얼푸드=육성연 기자] 대상다이브스 복음자리가 ‘LOW&CUT 저당 애사비’ 2종을 출시한다고 11일 전했다. 지난해 출시한 ‘저당 애사비 베이스’에서 애사비 함량은 늘리고, 기능성 표시 식품 인증을 획득한 제품이다.

신제품 ‘LOW&CUT 저당 애사비’는 ‘오리지널’과 복숭아 맛에 캐모마일을 더한 ‘피치캐모마일’ 총 2종이다. 병 타입(PET)과 스틱 타입의 2가지 형태다.

신제품 2종은 유기농 사과를 자연 발효해서 만든 스페인산 ‘사과초모식초’를 60% 함유했다. 대상이 직접 개발·생산한 대체감미료 알룰로스를 사용해 100g 기준 당 함량은 1g이다. 열량은 15kcal다. 또, 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있다고 알려진 ‘난소화성말토덱스트린’을 함유한 기능성 표시 식품으로 인증을 받았다.

‘LOW&CUT 저당 애사비’는 복음자리 브랜드스토어와 쿠팡 등 주요 이커머스 채널에서 먼저 선보인다. GS25에서도 오는 25일부터 만나볼 수 있다.

전혜미 대상다이브스 마케팅실장은 “강한 산미와 특유의 쿰쿰한 맛 때문에 애사비 섭취를 부담스러워하던 소비자들도 꾸준히 섭취할 수 있도록 신제품을 선보인다”고 소개했다.

