생크림 올려 부드럽게…투썸플레이스 ‘생크림 커피’

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 ‘생크림 커피(Cream Top Coffee)’ 신제품을 출시한다고 11일 전했다.

신제품에 적용된 생크림은 우유와 생크림을 섞어 밀도감 있는 질감과 고소한 풍미를 구현한 것이 특징이다. 커피의 향미를 해치지 않으면서도 조화를 이루도록 수많은 테스트 끝에 설계됐다.

생크림 커피의 매력을 극대화하기 위해 커피에는 리스트레토(Ristretto) 샷을 사용한다. 리스트레토 방식은 에스프레소와 동일한 원두를 사용하되, 추출 시간을 짧게 가져가는 방식이다. 에스프레소 후반부에서 나올 수 있는 텁텁함이나 무거운 느낌을 덜어낸다.

생크림 커피는 총 3종 라인업으로 구성됐다. ‘생크림 아메리카노’는 깔끔한 아메리카노 위에 부드러운 생크림을 올렸다. ‘생크림 카페 라떼’는 리스트레토 샷과 우유, 생크림이 어우러진 메뉴다. ‘생크림 말차 카페 라떼’는 말차와 리스트레토에 생크림을 더했다.

투썸플레이스 관계자는 “생크림 커피는 전용 생크림 레시피와 리스트레토 샷으로 크림과 커피의 밸런스를 구현한 새로운 커피 플랫폼”이라고 전했다.

