이서진이 전하는 고디바의 역사, 탄생 100주년 필름 공개

[리얼푸드=육성연 기자] 벨기에 초콜릿 브랜드 고디바(GODIVA)가 탄생 100주년을 기념하는 브랜드 필름을 공개했다.

이번 영상에는 배우 이서진이 나레이션으로 참여했다. 100년에 걸쳐 이어져 온 고디바의 시간과 가치를 전달했다. 이서진은 2017년부터 2019년까지 3년간 고디바의 모델로 활동하며 브랜드와 인연을 이어온 바 있다.

공개된 브랜드 필름에서는 1926년 벨기에 브뤼셀에서 시작된 고디바가 글로벌 초콜릿 브랜드로 자리매김하기까지 100년의 여정을 그려낸다.

특히 이번 영상은 AI 기술로 구현한 브랜드 필름이다. AI 기반 영상 기술을 활용해 고디바의 100년의 역사를 시대를 초월한 방식으로 구현했다.

고디바 브랜드 관계자는 “100주년은 지난 시간을 기념하는 동시에, 앞으로의 100년을 향한 새로운 출발점”이라며 “이번 브랜드 필름을 통해 일상의 모든 순간을 특별하게 만들어주는 고디바의 가치와 철학을 소비자들과 함께 나누고자 한다”고 밝혔다. 고디바 탄생 100주년 브랜드 필름은 고디바 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

