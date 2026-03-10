크런틴 단백질쉐이크·단백질바, 올리브영 ‘라이징 브랜드’ 선정

[리얼푸드=육성연 기자] 단백질 식품 브랜드 크런틴이 지난 2월 25일 올리브영 ‘라이징 브랜드’로 선정됐다.
‘라이징 브랜드’는 카테고리 내에서 높은 성장성과 소비자 반응을 동시에 확보한 브랜드에 주어지는 타이틀이다. 크런틴은 단기간 내 괄목할 만한 판매 성과와 재구매율을 인정받았다.
이를 기념해 올리브영 측은 크런틴 본사를 직접 찾아 임직원들을 위한 커피차를 보내며 축하를 전했다. 이날 현장에서는 다양한 커피와 간식이 제공됐다. 임직원들은 브랜드의 성장 여정을 함께 돌아보며 의미 있는 시간을 가졌다.
크런틴의 대표 제품인 단백질 쉐이크는 25% 크런치볼을 함유해 바삭한 식감을 구현한 것이 특징이다. 최대 21g의 단백질을 담았다. 크런틴 단백질바 역시 32% 크런치볼 함유과 당류 0g대로 제품을 만들었다.
크런틴 관계자는 “이번 올리브영 라이징 브랜드 선정은 단순한 입점 성과를 넘어, 소비자들이 크런틴의 맛과 차별화된 식감을 인정해 준 결과”라고 말했다.
