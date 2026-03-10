베이크플러스, 독일 ‘엘런바허’ 케이크 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 베이커리 유통기업 베이크플러스가 독일 케이크 브랜드 엘런바허(Erlenbacher)의 신제품 ‘딸기&크림 케이크’와 ‘망고 크림 케이크’ 2종을 신규 출시했다.
이번에 선보인 2종은 과일 본연의 풍미를 강조한 것이 특징이다. 딸기&크림 케이크는 과일 함량이 28%다. 크림 필링과 케이크 시트에 상단을 글레이즈드 코팅으로 마무리했다.
망고 크림 케이크는 스펀지 케이크 위에 망고 과육과 크렘 프레슈 토핑을 더한 제품이다. 과일 함량은 16%이다. 글레이즈드 코팅으로 광택이 있다.
두 제품은 냉동 완제품 형태로 공급돼 해동 후 바로 판매할 수 있다.
이보미 베이크플러스 부장은 “봄에는 가볍고 산뜻한 과일 디저트에 관심이 높아지는 만큼, 딸기와 망고를 활용한 케이크를 시즌 메뉴로 선보인다”라고 말했다.
엘런바허는 1973년 독일에서 설립된 케이크 전문 브랜드다. 전 세계 43개국에 유통되며 호텔, 카페, 베이커리, 케이터링 등 다양한 채널에서 케이크를 제공한다. 지난 1월 국내에 공식 론칭된 이후 베이크플러스를 통해 국내 시장에서 선보이고 있다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
March 09. 2026
브라질에서 스시가 더 이상 성인 중심의 외식 메뉴에 머물지 않고, 어린이 소비층으로까지 빠르게 확산하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 과거에는 햄버거, 너깃, 피자 등 전통적인 패스트푸드가 아동 외식의 대표 메뉴였다면, 최근에는 스시 세트를 선호하는 사례가 늘어나는 추세다. 일본 음식에 대한 대중적 친숙도가 높아진 데다, 배달 플랫폼을 통한 접근성이 크게 개선된 영향으로 풀이된다. 특히 브라질은 일본계 인구가 많은 국가 중 하나다. 스시가 이미 일상적인 외식 카테고리로 자리 잡은 시장이라는 점도 배경으로 작용한다. 아동 소비 확산의 중심에는 비교적 자극적이지 않은 롤 제품이 있다. 대표적으로 캘리포니아 롤이나 튀김 롤(hot roll)과 같이 밥과 해산물, 채소, 크림치즈 등을 조합한 메뉴는 어린이 입맛에 비교적 친화적이다. 일부 매장에서는 어린이 전용 세트, 소형 콤보, 캐릭터 패키지 등을 도입하며 가족 단위 주문을 유도하고 있다. 이는 단