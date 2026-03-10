오션뷰 테라스에서 즐기는 조식…롯데호텔 제주, 프라이빗 휴식 패키지

[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔 제주가 성인 고객을 위한 프라이빗 휴식 패키지 ‘모닝 브리즈 테라스(Morning Breeze Terrace)’를 선보인다고 10일 전했다.

‘모닝 브리즈 테라스’ 패키지는 제주의 푸른 바다를 바라보며 여유로운 아침을 즐길 수 있도록 구성했다. 투숙 기간은 4월 30일까지다.

패키지는 프리미어 오션뷰 객실 1박과 객실 테라스에서 즐기는 프라이빗 인룸 조식 2인(박당)을 제공한다. 조식 메뉴는 한식, 미국식, 영국식 중 선택할 수 있다.

스위트 객실 이용 고객에게는 미니바 1회 이용 혜택도 제공된다. 맥주 2종과 논알코올 음료 2종, 스낵이 포함된다. 또한 2박 이상 연박 고객에게는 롯데호텔 제주 ACE 프로그램 중 하나인 ‘환상숲 곶자왈 체험’ 2인 이용 혜택을 1회 제공한다.

롯데호텔 제주는 이번 패키지와 함께 성인 고객을 위한 ‘ACE 프로그램’도 새롭게 운영한다. ‘제주 조개 책갈피 레진아트’ 클래스와 ‘나전칠기 코스터 공예’ 클래스가 있다.

제주 로컬 전통주를 직접 만들어 보는 ‘제주곶밭 원데이 클래스’도 선보인다. 제주모주, 감귤 막걸리 등 제주 특색을 담은 전통주를 빚어보는 체험 프로그램이다. 약 1시간 동안 진행한다. 호텔에서 체험 장소까지 차량 서비스도 제공한다. 차량 서비스는 선착순 예약으로 운영된다. 사전 예약은 필수이며 프로그램별 이용 요금은 다르다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “단순한 숙박을 넘어 고객들이 여행지에서 새로운 경험과 추억을 만들 수 있도록 이번 패키지와 프로그램을 기획했다”라고 소개했다.

